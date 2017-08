Un Camp Nou desconegut

Caminant pels voltants del Camp Nou, abans del partit, ja es podien veure multitud de persones amb la samarreta del Real Madrid. Molts d’ells sortien dels taxis acompanyats d’altres amb una del Barça. En gairebé totes, dos noms. Els de Messi i els de Cristiano Ronaldo, les dues icones més recognoscible dels dos equips. La majoria d’ells eren turistes, com sol passar en la supercopa d’Espanya des de que l’any 2011 l’entrada per a aquesta competició no està inclosa en l’abonament de temporada i els socis també han de pagar. 89.514 espectadors i tots ells van comprar la seva localitat, amb el risc que hi hagués que molts d’ells fossin seguidors de l’etern rival o simplement neutrals que volien disfrutar d’un dels millors espectacles futbolístics del món.

I amb aquest condicionant no és d’estranyar el que va passar a l’estadi. Problemes de l’speaker per fer entendre les seves instruccions de moure les banderoles que el club va posar per a l’ocasió, ovacions per a Isco quan feia alguna filigrana o algun detall tècnic i, el més greu de tot, que se celebrés notòriament el gol de Cristiano Ronaldo, el que desnivellava el partit després de l’empat de Messi. Una sensació inèdita al Camp Nou. Mai vista. I que no va agradar gens ni mica al capità del Barça, Andrés Iniesta. “És estrany el que ha passat amb el públic. No és agradable que al teu propi estadi animin el rival. No sé si és per la venda d’entrades, però ha estat complicat”, va admetre.

Els membres de la grada d’animació ahir van emetre un comunicat per denunciar la gestió en la venda d’entrades de la supercopa i van assegurar que “no és acceptable” la situació viscuda en el clàssic després de “veure el camp ple de gent aliena al Barça”. Aquest grup també censura que els aficionats rivals hagin d’estar fora de la zona destinada específicament per a ells, cosa que els “entristeix” i els fa “bullir la sang”. La grada d’animació també critica que es prioritzi el “mercantilisme” abans que el vessant “social i esportiu” i es queixa del preu “abusiu” de les entrades per al partit. “No pot ser que el preu d’una entrada per a la competició menys atractiva que disputem sigui un 30% o 40% del preu de l’abonament anual.” Amb el comunicat volen emplaçar el club a revisar l’actual manera de gestionar la venda d’entrades perquè hi pugui haver més suport a l’equip i, malgrat entendre que es necessiten ingressos per ser competitius, reclamen un major equilibri entre els interessos econòmics i l’ambientació a l’estadi.

Fonts del club consultades per aquest diari van reconèixer que era un problema “complex” de resoldre perquè els seguidors del Real Madrid que van anar a l’estadi eren turistes i avui dia el procés en la venda d’entrades per a aquest partit no posa cap tipus de limitació en la compra.