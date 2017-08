El Barça va consultar a la CBF

El fitxatge de Paulinho no acaba de convèncer l’afició blaugrana. I setmanes enrere, el mateix club tampoc estava segur de la seva incorporació. Així ho va confirmar el portal brasiler Globoesporte, que ahir afirmava que el Barça va demanar informes sobre el mig centre internacional a la mateixa Confederació Brasilera de Futbol (CBF) per comprovar el seu estat físic –que jugués en la lliga xinesa generava dubtes– i les seves principals qualitats, per avalar el fitxatge i no cometre cap errada amb la incorporació d’una peça clau per al nou projecte de Valverde.

La resposta de la CBF va ser contundent, segons el mitjà citat: “Depèn del jugador que vulguin. Si volen mantenir l’estil de toc, Paulinho no és la millor opció. Si volen un jugador vertical i que trenqui línies, fitxin-lo.” Aquestes afirmacions de ben segur no tranquil·litzaran els seguidors del Barça, que a principi d’estiu veien Verratti com la principal opció per agafar les regnes del mig del camp i com l’home ideal per substituir Iniesta.

Finalment, l’escollit ha estat Paulinho, un jugador més físic i amb un potent xut, però que no s’ajusta a l’estil de toc que ha caracteritzat els blaugrana des de l’etapa Guardiola. Veurem quin paper dona Valverde al brasiler i si hi pot haver un canvi de sistema.