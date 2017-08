Sergio reclama fitxatges i envia un dard a Segura

Les paraules de diumenge del mànager general de l’àrea de futbol del FC Barcelona, Pep Segura, no li sortiran gratis. Almenys dins al vestidor. Alguns ja se n’han apuntat la matrícula. La manera com va assenyalar Gerard Piqué després del seu gol en pròpia porta i com el va responsabilitzar com a gran causant de la derrota en el clàssic de fa tres dies no ha agradat gens ni mica ni al mateix Piqué ni a la resta de vaques sagrades del vestidor blaugrana. Només cal sentir la resposta de Sergio Busquets quan se li va preguntar per aquest assumpte. Sergio no es va mossegar la llengua i el seu toc d’atenció a Pep Segura va ser més que notable: “Va ser una jugada de simple mala sort. No es pot dir que vam perdre 1-3 per això. No estic d’acord en el que va dir ni crec que sigui la millor manera d’expressar-se. I menys des de dins el club, assenyalant directament un jugador.” Sergio no només va replicar Segura, sinó que també va demanar més fitxatges i va exigir que els responsables en aquesta matèria agilitzessin les operacions que el club té en marxa i concretin alguna incorporació que il·lusioni el barcelonisme i reforci una plantilla que sembla haver perdut el somriure amb la marxa de Neymar: “De Neymar només n’hi ha un i ja no està entre nosaltres. Ara només ens queda mirar cap endavant i, pel que fa a fitxatges, és evident que falta fer feina. És obvi. La marxa de Neymar ha afeblit l’equip ofensivament i cal algun jugador d’aquest perfil. El futbol exigeix renovar-te i tant de bo arribin el màxim de fitxatges possibles i de màxima qualitat.” Sergio va obrir la porta a homes com ara Dembélé i Coutinho, i va valorar l’arribada de Paulinho com a positiva: “És un perfil de jugador que no teníem. He jugat contra ell amb la selecció i segur que aportarà competència al mig del camp.”

Busquets, que desitja la continuïtat de Sergi Roberto, no va voler entrar a valorar la sanció a Cristiano, en la mateixa línia que Valverde, i es va limitar a dir que ell ho mira des d’una altra perspectiva totalment diferent a com ho veuen des de Madrid. Quant a les possibilitats de remuntar del Barça avui al Santiago Bernabéu, Sergio és realista, però no és dels que ho dona tot per perdut abans d’hora: “Sabem que el títol està complicat, però falta jugar el partit de tornada. Serà prioritari no encaixar cap gol. Nosaltres n’hem de fer tres, no serà fàcil, però ja els hem fet allà alguna altra vegada. En tot cas, el que és clar és que el partit ens ajudarà a seguir creixent com a equip i acostar-nos a la idea de futbol que vol el nou entrenador.”