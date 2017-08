A la recerca del miracle

En els últims anys, el Barça ha aconseguit bons resultats al Santiago Bernabéu. Sense anar més lluny, la temporada passada en va sortir victoriós gràcies a un gol de Messi en l’últim minut (2-3). Aquell resultat no serviria avui al conjunt d’Ernesto Valverde per acabar guanyant la supercopa d’Espanya, però sí que valdrien el 0-4 de la temporada 2015/16, el 2-6 de la 2008/09, el 0-3 de la 2005/06 –amb Ronaldinho aplaudit–, el 0-4 de la 1985/86 en la copa de la lliga, el 0-3 de la 1983/84 i el 0-5 històric del Barça de Cruyff del curs 1973/74. Precedents històrics a què aferrar-se malgrat que la realitat ara mateix és molt més freda i dura.

I és així no tan pel resultat encaixat al Camp Nou, en part enganyós perquè el Madrid no va ser tan superior com l’1-3 reflectit al marcador, sinó per la dinàmica dels dos equips en aquest punt de l’estiu. Els de Zidane ja tenen el primer títol oficial de la temporada al sarró, la supercopa d’Europa, i estan tan carregats de confiança que es creuen invencibles. El Barça, per contra, està immers en una petita depressió. Malgrat els bons resultats de la pretemporada, la marxa de Neymar i la poca capacitat de reacció del club a l’hora de reemplaçar-lo han inundat l’entitat i el seu entorn en un espiral de negativisme preocupant. L’anunci del fitxatge de Paulinho, en lloc d’il·lusionar, ha fet créixer encara més la confusió respecte cap a on camina aquest nou Barça de Valverde, sobre quin model de joc vol seguir. Perquè si bé va assegurar en la presentació que volia recuperar el futbol amb els migcampistes i el club buscava un interior organitzador, l’arribada d’un perfil com el de Paulinho és totalment oposada al que es desitjava a l’inici del mercat. El futbol també és un estat d’ànim, i els blaugrana també hauran de lluitar contra aquest fet.

I mentre s’espera l’arriba de Coutinho i Dembélé, el Barça se seguirà aferrant a Leo Messi i a Luis Suárez per intentar el miracle al Santiago Bernabéu. Tots dos han enviat missatges optimistes just després de la derrota en el clàssic i tots dos són futbolistes a qui el conjunt blanc els prova. L’objectiu de cara al partit a Madrid és molt clar. I difícil. Fer tres gols i no encaixar-ne cap. Precisament ahir, Sergio Busquets ressaltava que estar segurs en defensa és el primer pas per tenir possibilitats de guanyar. Ernesto Valverde, minuts després, insistia que no van a Madrid derrotats. “No hi ha res impossible. Mantenim la nostra idea d’anar a guanyar i emportar-nos el títol. No ens donarem per vençuts”, va afirmar el tècnic, que es va referir a la major efectivitat dels madridistes com una de les claus de la victòria en el partit d’anada.

Tenint en compte el resultat de l’anada i que diumenge l’equip debuta en la lliga a casa contra el Betis, és probable que Valverde faci alguns canvis a l’equip titular. Al lateral dret podria debutar en partit oficial un dels fitxatges d’aquesta temporada, Nelson Semedo, que necessita tenir minuts per anar acoblant-se a l’equip. Aleix Vidal, a més, va ser un dels futbolistes que més va patir el talent d’Isco al Camp Nou. També podria descansar Umtiti per deixar el seu lloc a Mascherano, que formaria parella amb Piqué, i Jordi Alba, un dels millors en l’anada, seguiria al lateral esquerre. Al mig del camp també s’entreveuen alguns canvis, un de forçat. Andrés Iniesta no es va entrenar ahir amb el grup per fer treball específic i va quedar fora de la convocatòria per una contusió muscular a la cuixa dreta. En la informació enviada pel club s’especifica que l’evolució en marcarà la disponibilitat. Sense la seva presència, molt possiblement Sergi Roberto tindrà l’oportunitat de sortir en l’onze inicial al costat de Rakitic i Busquets. Malgrat les informacions que indiquen que diversos equips podrien estar interessats a pagar els 40 milions de la clàusula de rescissió de Sergi Roberto i que el jugador no està del tot satisfet amb la presència que està tenint fins ara a l’equip, ahir Valverde va dir que compta amb ell i que ha de ser un jugador important aquesta temporada. Sortir d’inici avui al Bernabéu, on va ser protagonista la temporada passada amb aquella cursa en l’últim minut del partit, seria una injecció de moral. Pel que fa a la davantera, el tècnic podria repetir, amb els supervivents del trident, Messi i Luis Suárez, i Deulofeu o bé donar una oportunitat a Denis Suárez. Es van quedar fora de la llista de convocats Arda Turan, Munir, Douglas i Samper, per decisió tècnica, i Vermaelen, Rafinha i Iniesta, per lesió.

