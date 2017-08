Arda Turan podria tornar a Turquia amb el Galatasaray

El futur d’Arda Turan és lluny de Barcelona i això se sap des del començament de la pretemporada, però la seva sortida s’està encallant. Ernesto Valverde no compta amb el turc, i encara menys després de la incorporació de Paulinho, una peça més per al centre del camp. Ahir mateix, en ser interpel·lat per Arda en la conferència de premsa, el tècnic blaugrana va reconèixer que amb 25 jugadors de camp a la plantilla actual no tots poden tenir la seva oportunitat durant la temporada i que alguns haurien de buscar una sortida.

L’agència de notícies turca Anatolia afirmava ahir que la seva destinació serà el Galatasaray, club del que va sortir cap a l’Atlético l’any 2011. L’operació es podria tancar mitjançant una cessió d’una temporada, amb un altre any opcional, i el jugador cobraria una fitxa neta de vora set milions d’euros, amb una fórmula de pagament una mica estranya, perquè el club turc n’abonaria la meitat i la resta del sou el pagaria el patrocinador NEF.

Després de dos anys sense protagonisme en el Barça, el turc veuria de bon ull tornar al seu país i encara més al seu club de tota la vida, en el qual va créixer com a futbolista al planter fins a debutar amb el primer equip –amb un xicotet pas com a cedit al Manisaspor durant sis mesos–, abans d’aterrar a la lliga quan va fitxar per l’Atlético. A Madrid sí que va demostrar que era un jugador aprofitable, però a 30 anys i amb dos temporades gairebé en blanc, la seva etapa al Barça s’ha acabat.

L’evident overbooking al centre del camp afecta el turc, però també jugadors com Samper –a qui ja s’ha comunicat que haurà de sortir cedit–, Denis Suárez i André Gomes, que veuen difícil la seva entrada en l’onze inicial i per als quals no es descarta buscar una sortida per a alleugerar fitxes en una plantilla molt nombrosa.

El tècnic va expressar amb paraules el que també havia expressat amb fets les darreres setmanes, perquè el turc no juga amb el Barça des de l’amistós a Tarragona, on va ser titular. Dies després, va quedar totalment assenyalat per Valverde en el trofeu Joan Gamper, partit en el que no va disputar cap minut, igual que el brasiler Douglas. Per als dos duels de la supercopa contra el Real Madrid no ha estat ni convocat, com la resta de descartats. La confiança del nou entrenador amb Arda Turan és inexistent i la porta de sortida és oberta per al turc.

La tornada al Galatasaray sembla una bona opció per al jugador perquè disposarà de molts minuts per renéixer com a futbolista. A més, l’oferta econòmica és molt suculenta.