Cristiano, sense perdó

La pressió mediàtica que el Real Madrid i la premsa de la capital de l’Estat han exercit aquests últims dies per intentar forçar una rebaixa de la sanció a Cristiano Ronaldo no ha sorgit efecte. El comitè d’apel·lació de la RFEF va desestimar ahir hores abans del clàssic al Bernabéu el recurs presentat pel club blanc i va ratificar el càstig de cinc partits al portuguès que el jutge únic li havia interposat per la seva expulsió de diumenge al Camp Nou i per la posterior empenta al col·legiat De Burgos Bengoetxea. “Les imatges són inqüestionables i condueixen a l’aplicació forçosa del precepte sancionador de l’article 96. [...] el respecte absolut a la figura de l’àrbitre mai es pot oblidar i l’acció no admet justificació ni per un excés de pulsacions ni per una reacció instintiva”, explicava apel·lació en el seu escrit.

Ronaldo explota