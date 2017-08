Valverde sacseja l’onze, però l’equip no respon

Valverde va sacsejar ahir l’equip per tal d’endevinar la tecla que fes tornar el Barça al lloc més alt, però de moment caldrà millorar de valent per capgirar la dinàmica negativa en què es troba l’equip. El canvi de sistema –3-5-2– que va plantejar ahir el tècnic blaugrana contra el Real Madrid no va funcionar en la primera meitat, totalment dominada pel conjunt blanc.

La presència de tres centrals en l’onze, amb dos carrilers molt profunds –Jordi Alba i Sergi Roberto– i tres interiors va ser la principal novetat tàctica plantejada pel tècnic, que va deixar Messi amb total llibertat i Luis Suárez com a davanter centre. Però la idea no es va veure sobre la gespa, on els blaugrana van patir molt en defensa i en la sortida de la pilota, especialment en la primera meitat. La posada en escena no va ser l’esperada per Valverde.

Els grans damnificats d’aquesta variació tàctica inicial van ser Aleix Vidal i Deulofeu, que van quedar fora de l’onze després de la dolorosa derrota en el partit d’anada. El lateral dret continua sent un problema al Barça. El fluix primer partit del jugador de Puigpelat no va convèncer Valverde, i tampoc ho està fent Nélson Semedo en els entrenaments. Per tant, la papereta de nou per a Sergi Roberto, que va rendir bé. D’altra banda, Deulofeu també va ser sacrificat, en benefici d’André Gomes, que tornava a una convocatòria després de la seva lesió. Després dels bons minuts de Denis Suárez en l’anada, semblava el jugador que podia ocupar la baixa d’Iniesta, però finalment l’escollit va ser el portuguès, que va fer un mal partit.

Un Barça erràtic i amb les línies molt enrere per la pressió alta dels blancs va condemnar des de l’inici el canvi de sistema que havia plantejat Valverde. Amb el 2-0 s’arribava al descans i es podia intuir un canvi tàctic, però el tècnic va mantenir el 3-5-2 fins que Semedo va substituir Piqué en el minut 50. Els blaugrana van passar a un 4-4-2, amb el portuguès com a lateral i Sergi Roberto més avançat.

En la segona meitat, l’equip va patir menys i es va poder veure un Barça més recognoscible, amb millor moviment de pilota a camp contrari. Amb l’entrada de Deulofeu per André Gomes, Valverde va optar per tornar al 4-3-3 tradicional. Amb un Madrid menys incisiu, els blaugrana van tenir diverses ocasions de gol, però la sensació de l’equip és que s’ha de reinventar i esperar els fitxatges.