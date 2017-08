Tret de sortida per a la moció de censura

Aquest divendres Agustí Benedito iniciarà els tràmits per aconseguir les signatures suficients per tirar endavant el vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la junta directiva del Barça. El dues vegades candidat a la presidència blaugrana –2010 i 2015– acudirà a les oficines del club el primer dia de setembre per formalitzar i anunciar de manera oficial la moció de censura. Tal com indica la secció cinquena de l’article 55 dels estatuts del Barça, en els cinc dies hàbils posteriors, el club haurà d’entregar a Benedito el doble de les paperetes mínimes necessàries –16.526 signatures dels socis amb dret a vot– per continuar endavant amb el vot de censura.

“A finals de la setmana vinent anirem a recollir les paperetes i llavors, a partir de l’endemà, tindrem catorze dies hàbils per recollir el 15% del cens per fer realitat la interposició del vot de censura a aquesta junta directiva”, així explicava ahir Benedito a L’Esportiu com serà el procés contra la junta directiva blaugrana. Una vegada conegut el calendari de la lliga i la Champions, Benedito i el seu equip recolliran signatures al Camp Nou en els partits contra l’Espanyol –dissabte 9 de setembre– i l’Eibar –dimarts 19 de setembre– en la lliga, i, entremig dels dos duels anteriors, es podrà firmar també contra la Juve –dimarts 12 de setembre–, en el debut en la competició europea del conjunt de Valverde.

“Per una banda, jo crec que el Barça habilitarà un mínim de dues carpes dins del recinte del Camp Nou en aquests partits, mentre que nosaltres tenim previst posar-ne cinc al voltant de l’estadi per tractar d’arribar a tothom”, va explicar Benedito sobre els diversos punts de signatura que s’habilitaran. “En aquest calendari de dies hàbils per recollir signatures també ens entra la possibilitat d’anar a Montilivi en el duel contra el Girona. Si encara no hem arribat a la xifra mínima, és possible que hi anem. Hi ha molta gent que m’ho ha demanat.”

A més d’aquests dies de partit en què el mateix Agustí Benedito espera la major resposta positiva per part dels socis, hi haurà tretze seus de recollida de firmes. La principal es trobarà a Barcelona, més tres seus de coordinació i nou subseus territorials. Tal com es va anunciar en roda de premsa l’11 de juliol, la campanya de recollida de firmes comptarà amb uns 300 voluntaris a mobilitzar, 90 vehicles per cobrir tot el territori català i un acord amb una empresa de paqueteria. En total, Benedito va pressupostar 228.000 euros per cobrir totes les despeses generades pel vot de censura.