Ernesto Valverde i Unai Emery, cara a cara a Nyon

Ernesto Valverde va participar durant la jornada d’ahir en el dinovè Fòrum d’Entrenadors de la UEFA, que es va celebrar a la seu del màxim organisme futbolístic europeu, a Nyon (Suïssa). Aprofitant l’aturada de les principals lligues europees pels compromisos internacionals de seleccions d’aquest setmana i també de la pròxima, amb partits classificatoris per al mundial de Rússia del 2018, la UEFA va organitzar la tradicional trobada anual amb tècnics d’alguns dels clubs més importants del continent.

Era la primera vegada que Valverde assistia a la cita. Entre els convidats també hi havia entrenadors de gran renom en el panorama futbolístic europeu, com José Mourinho (Manchester United), Rafa Benítez (Newcastle), Maurizio Sarri (Nàpols), Unai Emery (PSG), Rui Vitória (Benfica), Sergio Conceição (Porto), Leonardo Jardim (Mònaco) i Massimiliano Allegri (Juventus), amb qui Valverde viurà un cara a cara interessant a les banquetes el dia 12 de setembre, quan la vecchia signora visitarà el Camp Nou en el debut del Barça en la propera edició de la Champions. Com a representants de la lliga espanyola, Valverde a banda, hi van assistir Zinedine Zidane (Real Madrid) i Eduardo Berizzo (Sevilla). També hi van ser presents Louis Van Gaal –actualment sense equip– i Alex Ferguson, com a ambaixador. Entre les absències, noms destacats com els de Guardiola, Simeone, Klopp, Ancelotti iWenger.

Durant la trobada es van tractar diversos temes vinculats amb aspectes que afecten pròpiament el joc i també altres qüestions referents al món del futbol en general, i posteriorment la jornada va tenir el punt final amb un sopar de gala a la Villa Falaise.

Una de les imatges anecdòtiques que va deixar el fòrum d’entrenadors va ser, per exemple, l’escena protagonitzada pel mateix Ernesto Valverde i Unai Emery. Certa cordialitat entre l’entrenador blaugrana i el tècnic del PSG després d’un estiu mogut entre els dos clubs arran dels serials Verratti-Neymar-Di María. Valverde i Emery van fins i tot compartir cafè amb Sergio Conceição com a testimoni.

També durant el dia d’ahir, el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va organitzar una taula rodona de debat amb alguns exjugadors internacionals com Deco, Xabi Alonso, Trezeguet, Zanetti, Seedorf, Stankovic i Peter Schmeichel.