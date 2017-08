Feina contra el rellotge

No serà el primer cop que el FC Barcelona esgotarà el temps per acabar de perfilar la seva plantilla. En la història del club han existit fitxatges tardans, com el de Rivaldo, l’estiu del 1997, o en els últims anys els de Txigrinski, Cesc Fàbregas i Javier Mascherano. Aquest estiu tornarà a passar el mateix, perquè falta només un dia per al tancament del mercat, i ahir tampoc es va poder concretar cap nova operació, ni en l’apartat d’arribades ni en el de sortides. Els deures s’han deixat per a l’últim dia i ja se sap que les presses mai són bones conselleres. El tancament de la finestra per poder fitxar és a tocar i Ernesto Valverde encara no sap amb certesa de quins jugadors podrà disposar.

El principal problema amb què es troba el Barça és que depèn del Liverpool per poder tancar el fitxatge de Coutinho. No esperaven que la resistència dels anglesos fos tan forta i durés tant, però segueixen sent optimistes que podran aconseguir la incorporació del brasiler. El Liverpool, durant l’estiu, ha refusat fins a tres ofertes del Barça per Coutinho, perquè des d’un primer moment ha insistit que no vol negociar per aquest jugador. Aquesta inflexibilitat va obligar el brasiler a moure’s i a demanar a Jürgen Klopp, el seu tècnic, que el deixés marxar. A més, també va sol·licitar el transfer request per tal de pressionar. El Liverpool, de portes enfora, encara manté la seva posició de fermesa, però de portes endins ja fa dies que va començar a treballar per si finalment es quedava sense el jugador. Ja se sap que a cap club li agrada tenir un futbolista a disgust, i encara menys si és un dels referents de l’equip.

Fruit d’aquesta feina, ahir el conjunt anglès va tancar el fitxatge d’Oxlade-Chamberlain, procedent de l’Arsenal per 40 milions de lliures –gairebé 50 milions d’euros– i va estar negociant amb el Mònaco per Thomas Lemar. Si aconsegueixen tancar aquest fitxatge, pel qual ja ofereixen prop de 80 milions d’euros, la sortida de Coutinho seria gairebé un fet. Aquests dos fitxatges li podrien costar molts diners, però el Liverpool té la tranquil·litat que si acaba venent Coutinho ho farà per una quantitat d’aproximadament 150 milions entre el fix i els variables. Una xifra escandalosa que convertiria el brasiler en el fitxatge més car de la història del FC Barcelona, al davant del recent de Dembélé.

El jugador està vivint amb certa inquietud, des de la concentració del Brasil, aquestes últimes hores. No està previst que jugui contra l’Equador malgrat que els metges ja han certificat que no té cap problema físic. El seu entorn més proper també està convençut que finalment podrà acabar vestint de blaugrana la temporada vinent.

Curiosament, en el dia d’ahir el nom de Thomas Lemar també es va vincular al Barça com una possible alternativa per si no es concreta el fitxatge de Coutinho. Altres alternatives a banda del jugador del Mònaco, són Dybala, de la Juventus, i Griezmann, de l’Atlético, tres opcions gairebé impossibles de dur-se a terme perquè, en el cas de Griezmann, el seu preu aquest estiu és de 200 milions d’euros, per Lemar s’estan discutint unes xifres que el Barça dubtosament podria arribar a oferir i pel que fa a l’argentí Dybala sembla difícil que la Juve el deixés marxar gairebé en l’últim dia de mercat.

Respecte al possible segon fitxatge de què va parlar Robert Fernández, si no existeix un tapat en una altra posició, l’home és Di María. El jugador argentí està concentrat amb l’albiceleste amb Messi i Mascherano i veuria amb bons ulls deixar el PSG per aterrar al Barça. Segons va informar El Larguero, va comunicar a Emery que el deixés marxar al conjunt blaugrana, que no preveu pagar traspàs per ell, però sí intercanviar-lo per André Gomes.