Els europeus, pendents de certificar el seu bitllet

Abans de la posada en escena dels jugadors sud-americans, serà el torn dels futbolistes europeus del Barça, que també lluiten per un lloc en el pròxim mundial de Rússia. Fins a cinc internacionals blaugrana juguen avui amb la necessitat d’aconseguir els tres punts per acostar-se a la cita mundialista. El principal atractiu de la jornada serà el duel entre França i Holanda –a partir de les 20.45 h–, que es disputarà a l’Stade de France, al barri parisenc de Saint-Denis, en el qual participaran els blaugrana Umtiti, Digne i Cillessen.

Quan falten quatre jornades per a la fi de la fase classificatòria, les dues seleccions es troben darrere de Suècia, líder del grup A amb 13 punts. França és segona, amb els mateixos punts que els escandinaus, i Holanda, tercera amb 10. Per tant, el xoc marcarà el futur dels dos combinats en aquesta fase de classificació, ja que tan sols el primer accedeix directament al mundial, mentre que el segon ha de disputar la temuda repesca. Una derrota podria complicar especialment la situació d’Holanda.

El francès Umtiti i l’holandès Cillessen seran titulars –mentre que el lateral Digne esperarà la seva oportunitat a la banqueta– en el duel d’aquesta nit. Els dos blaugrana són fixos en els esquemes de Deschamps i Advocaat, respectivament. Avui s’enfrontaran amb molt més que tres punts en joc. En l’anada, la victòria va ser per als francesos per 0-1 amb un gol de Pogba.

Els de Deschamps també sostenen avui el paper de favorits contra una Holanda amb molts problemes per regenerar el seu combinat des del mundial del 2014. De fet, Dick Advocaat ha tornat a convocar Robin van Persie per intentar aconseguir una classificació que sembla difícil, ja que França té una resta de calendari bastant més còmode. En cas d’arribar a l’última jornada amb possibilitats de finalitzar entre els dos primers, els holandesos s’ho disputarien tot a casa contra Suècia. Un duel a vida o mort.

També haurà de lluitar per certificar el seu bitllet mundialista fins a l’última jornada la Portugal d’André Gomes. L’actual campiona d’Europa es troba segona del grup B amb 15 punts, darrere de Suïssa, que n’acumula 18. Els dos combinats s’enfrontaran en l’última jornada al país helvètic. Els homes de Fernando Santos disputen avui un partit en què no haurien de sofrir en excés per aconseguir els 3 punts contra les Illes Fèroe a la ciutat de Porto –20.45 h–. La mala notícia per a ells és que Suïssa també té un enfrontament fàcil com a local contra Andorra.

El migcampista blaugrana podria tornar a somriure amb la seva selecció i gaudir de minuts després que Valverde no comptés amb ell en els tres últims duels del Barça. Des de la seva lesió abans de la tornada de la supercopa d’Espanya, ha caigut totalment en l’oblit del tècnic.

Camí més plàcid