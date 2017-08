Umtiti, cada vegada amb més galons amb França

Més enllà del Barça, Samuel Umtiti també va adquirint galons com a internacional absolut amb França. Ahir va ser titular en l’atractiu duel contra l’Holanda d’un altre blaugrana, Jasper Cillesen, que es va resoldre amb un clar triomf bleu al Parc dels Prínceps per 4-0, amb gols de Griezmann (14’), Lemar (73’ i 87’) i Mbappé (91’); un resultat que suposa un important pas endavant dels de Didier Deschamps, que passen a ocupar en solitari la primera plaça del grup A, que dona bitllet directe per al mundial de Rússia del 2018.

Umtiti, que va formar l’eix de la defensa amb Koscielny, va mostrar la solidesa habitual durant els noranta minuts del duel i va contribuir al control del joc dels bleus. Per la seva part, Cillessen poca cosa va poder fer per evitar els quatre gols encaixats. De fet, va ser l’home més destacat d’una fluixa Holanda en signar una actuació seriosa, adornada amb un parell d’intervencions de mèrit sota els pals a xuts de Pogba que va evitar un càstig major.

Pel que fa a André Gomes, no va ser titular en el Portugal-Illes Fèroe (5-1) disputat a Porto, però sí que hi va participar. Va saltar al terreny de joc en el minut 72 en substitució de Moutinho, quan el marcador ja reflectia un clar 4-0 favorable al conjunt portuguès, que encadena la cinquena victòria, tot i que Suïssa encara lidera el grup B.

També tenia cita ahir amb la seva selecció Thomas Vermaelen, però el defensa blaugrana va quedar-se a la banqueta en el contundent 9-0 endossat per Bèlgica a la dèbil Gibraltar.

Pel que fa als duels de la matinada passada, destacava l’Uruguai-Argentina, corresponent al grup sud-americà de classificació per al mundial. Un partit vital en les expectatives de Leo Messi i Luis Suárez de ser a Rússia. De fet, hores abans de l’inici del conegut com a clàssic del Rio de la Plata, Suárez va rebre l’alta mèdica, consensuada entre els serveis mèdics del Barça i de l’Associació Uruguaiana de Futbol, un fet que suposa una rebaixa considerable respecte al temps previst de baixa, que era de quatre setmanes. I és que el davanter uruguaià es va lesionar fa 16 dies (16 d’agost), coincidint amb el partit de tornada de la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid al Bernabéu.