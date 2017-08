Tic, tac, tic, tac...

L’1 de setembre ha arribat, el dia en què la persiana del mercat de fitxatges de l’estiu s’abaixarà definitivament, i el FC Barcelona segueix sense tancar el fitxatge esperat. I això que dilluns, durant la presentació d’Ousmane Dembélé, Robert Fernández va afirmar que l’objectiu era anunciar una nova incorporació al més aviat possible i, si era possible, dues. Arribat el dia D, però, la realitat és que tot continua igual, una situació límit que avui, per bé o per mal, quedarà resolta.

El primer nom de la llista de prioritats continua sent el de Philippe Coutinho, i això que ahir, durant unes hores, el fitxatge del brasiler va estar gairebé descartat. I tot perquè l’efecte dominó previst es va desmuntar. La seqüència havia de començar amb Oxlade-Chamberlain, jugador de l’Arsenal, i Thomas Lemar, del Mònaco, fent les maletes cap a Liverpool, dues operacions que obrien les portes del Barça a Coutinho. El primer fitxatge es va dur a terme sense gaires complicacions, però el segon es va enterbolir per l’entrada en escena de l’Arsenal, que veient-se sense el mateix Oxlade-Chamberlain i sense Alexis Sánchez –aparaulat amb el Manchester City– va posar damunt la taula 100 milions d’euros per fitxar Lemar, una oferta molt superior a la del Liverpool, disposat a pagar-ne 80. L’extrem francès, però, es va negar a marxar a un club que aquesta temporada no jugarà la Champions League, cosa que va provocar que l’Arsenal tanqués les portes a Alexis Sánchez i que el Mònaco demanés els 100 milions que havien ofert els gunners al Liverpool, una quantitat que els reds es van negar a pagar. I llavors sí, en aquesta nova situació, el Liverpool va comunicar al Barça que Coutinho no marxaria d’Anfield Road i al Camp Nou es van engegar totes les alarmes. Els representants del jugador, de fet, van arribar a oferir al club blaugrana deixar aparaulat el fitxatge per a l’estiu vinent, una proposta que els executius del Barça van refusar, conscients que la incorporació s’ha de fer ara o mai. I és que des del club, tot i admetre que la situació s’ha complicat moltíssim, segueixen pensant que l’operació és viable, tant perquè el Liverpool té un munt de jugadors ofensius a la seva plantilla com, sobretot, perquè Coutinho vol fitxar pel Barça, un desig que el brasiler tornarà a transmetre avui al club anglès a la recerca de la fumata blanca. A última hora d’ahir, a més, el Barça va fer una nova oferta i avui n’espera una resposta, definitiva.

Arribat el pitjor dels casos, que el Liverpool continuï tancat a vendre Coutinho fins al final del mercat, del que no hi ha cap dubte és que durant la jornada d’avui el Barça lluitarà per assolir la incorporació que reclama Valverde per donar la plantilla per tancada. Perquè malgrat que el brasiler segueix sent l’objectiu prioritari, la secretaria tècnica té damunt la taula altres opcions que, tot i no ser tan llamineres com l’estrella del Liverpool, complirien amb les exigències de l’entrenador blaugrana.

Poques alternatives