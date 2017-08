Marxa Douglas, però encara queda feina a fer

No només es va treballar de valent ahir als despatxos de can Barça en el capítol de fitxatges. També es van dedicar moltes hores de feina a mirar de trobar una sortida als jugadors amb qui Ernesto Valverde no compta. I més tenint en compte que en la majoria de les lligues europees el mercat es tancava ahir.

El brasiler Douglas, que la temporada passada ja va jugar com a cedit a l’Sporting de Gijón i que durant la pretemporada només va disputar 25 minuts al camp del Nàstic, no es va entrenar ahir per, amb permís del club, resoldre el seu futur. El lateral va aterrar a primera hora del matí a Lisboa, on va negociar durant tot el dia la seva vinculació amb el Benfica, precisament l’equip del qual el Barça ha fitxat aquest estiu un altre lateral dret, Nelson Semedo. Cap a dos quarts de nou del vespre, els dos clubs van fer oficial que el brasiler jugarà aquesta temporada cedit al Benfica. Els portuguesos tindran una opció de compra d’1,8 milió d’euros, que serà obligatòria si Douglas juga la meitat dels partits.

També es va negociar durant tot el dia la sortida del portuguès André Gomes. El migcampista, que ahir mateix va jugar amb la seva selecció contra les illes Fèroe, no va concretar el seu adeu. Ofert per Jorge Mendes a un munt de clubs sense èxit, ahir, dia de tancament de mercat a Anglaterra, es va parlar amb el Tottenham. Es va negociar una cessió amb una clàusula de compra obligatòria per al club londinenc si el portuguès jugava un determinat nombre de partits, però les negociacions no van fructificar. André Gomes, que va arribar l’estiu passat al Camp Nou des del València per 35 milions d’euros més 20 en variables i ha tingut un rendiment deficient, té ara tots els números per continuar de blaugrana perquè és difícil que pugui anar a un altre equip de la lliga.

Per qui no hi va haver ahir gaires moviments va ser pel davanter del planter Munir. La temporada passada ja va jugar cedit al València, i el club blaugrana ha estat tot l’estiu buscant-li una sortida. Es va valorar el seu traspàs en 30 milions d’euros, però no hi ha hagut cap equip que els hagi volgut pagar. En els últims dies es va parlar d’una possible cessió al Torino, que ahir no es va acabar de concretar abans que es tanqués el mercat de fitxatges a Itàlia. Amb la majoria de lligues ja tancades, es treballarà per a una possible incorporació de l’internacional espanyol a un club de la mateixa lliga. Si avui no es concreta cap operació favorable tant per al club com per al jugador, Munir corre el risc de quedar-se sense dorsal, depenent de les possibles altes.

Tampoc es va concretar res per Arda Turan. El jugador turc, que demà ha de jugar amb la seva selecció contra Ucraïna, s’ha mostrat molt reticent a marxar del Barça tot i que tant la secretaria tècnica com l’entrenador li han comunicat que s’havia de buscar equip perquè no compten amb ell. El turc encara té uns dies per poder trobar una sortida en un club del seu país, ja que allà el mercat de fitxatges està obert fins al dia 8 de setembre.