Benedito engega

No arriba per formar atac amb Messi. Tampoc serà el substitut de Neymar. El seu àmbit d’actuació no és a la gespa. És més amunt. Agustí Benedito posa la mirada a la llotja. Arriba per convidar Josep Maria Bartomeu i la seva actual junta a plegar veles. Curiós que ahir, en l’últim dia del mercat de fitxatges, la gran fotografia davant les oficines del club, allà on les noves incorporacions es fan la primera fotografia oficial al costat de l’escut, fos precisament la de Benedito acompanyat de la seva mà dreta, Lluís Geli, instants després d’activar el vot de censura. Coses de can Barça. Imatge per a la història. El vot de censura, ara ja sí, és una realitat.

Agustí Benedito es va presentar ahir a les dotze del migdia a les oficines del club per formalitzar legalment el vot de censura contra Bartomeu. La petició la van presentar ell i Geli en una reunió en què Pere Jansà els va rebre en representació del club. Abans, Benedito ja havia engegat tota la maquinària i havia fet saber a través del correu electrònic a tots aquells que fins ara li han donat suport [uns 12.000 adherits] que la cosa ja està en marxa. Per què el vot de censura prosperi, Benedito necessita obtenir un total de 16.570 signatures i disposa de catorze dies hàbils per fer-ho. I aquí, en els terminis, hi ha la primera gran divergència entre el club i Benedito. Divorci total respecte al calendari.

Polèmica amb les dates