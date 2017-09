Munir marxa cedit una temporada a l’Alavés

En l’últim dia amb el mercat de fitxatges obert, la jornada a les oficines del FC Barcelona va tornar a ser frenètica. Malgrat que l’objectiu de la direcció esportiva era poder col·locar tots els jugadors amb els quals no compta Ernesto Valverde, finalment només es va poder confirmar la marxa de Munir El Haddadi, que jugarà una temporada cedit a l’Alavés després que en la passada jugués al València. En l’acord, el conjunt vitorià no es reserva cap opció de compra. El davanter madrileny d’origen marroquí coincidirà al conjunt basc amb un altre exjugador del Barça, que, com ell, també va ser una promesa del planter, Bojan Krkic, que també arriba cedit procedent de l’Stoke City.

Munir va debutar amb el FC Barcelona amb només 18 anys en el primer onze oficial de l’etapa de Luis Enrique a la banqueta. Va ser en un partit de lliga entre el Barça i l’Elx de la temporada 2014/15 i va aconseguir marcar en el seu primer partit. El davanter ha disputat un total de 45 partits vestint la samarreta del FC Barcelona, amb un registre de 33 victòries, set empats i cinc derrotes. Munir ha marcat 10 gols durant la seva etapa com a blaugrana. Havia rebut ofertes del Zenit, la Roma i també del Torí, però el fet que dijous no es concretés res amb cap equip europeu va obligar el Barça a buscar un destí a la lliga espanyola.

L’altre jugador que no entra en els plans de Valverde és Arda Turan. Malgrat intentar-ho, ahir tampoc es va poder concretar el seu adeu. En el seu cas, però, el Barça té marge, perquè a Turquia, on se’l vol col·locar, el mercat de fitxatges està obert fins al dia 8 de setembre. El principal escull per trobar-li un equip és el seu elevat salari, les reticències que té a marxar i el fet que el Barça voldria ingressar alguna quantitat de traspàs.

En espera del que pugui passar els propers dies amb Arda Turan, en aquest mercat de fitxatges el club blaugrana s’ha desfet de Mathieu, que va marxar amb la carta de llibertat a l’Sporting de Lisboa; Tello, que va anar traspassat al Betis per 4 milions més 1 de variables; Samper, cedit a Las Palmas; Marlon, que amb la mateixa fórmula jugarà dos anys al Niça francès; Douglas, cedit al Benfica, i Munir, a l’Alavés.