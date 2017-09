Suárez reapareix i Paulinho manté l’eficàcia

Quinze dies després de lesionar-se el genoll dret durant el duel de tornada de la supercopa al Bernabéu, Luis Suárez va reaparèixer divendres a la matinada coincidint amb l’Uruguai-Argentina (0-0), classificatori per al mundial de Rússia 2018. El davanter blaugrana havia rebut l’alta mèdica poques hores abans de la important cita, rebaixant considerablement les quatre setmanes que s’havien indicat com a temps aproximat de recuperació. En aquest context, l’ensurt va ser justificat quan, en el minut 82, es va retirar del terreny de joc coixejant. Minuts després, però, ell mateix descartava en el seu Twitter una recaiguda: “Estic bé, només ha estat una rampa al bessó.”

“Era normal que acabés amb rampes en un partit tan intens, perquè ha tingut una recuperació rapidíssima, un fet que no és inèdit en ell. Però en els dies previs no es va poder preparar com requeria un patit com aquest”, va comentar Óscar Washington Tabárez, el seleccionador uruguaià, agraït per l’esforç i el compromís mostrat pel davanter blaugrana.

No només per a Suárez es tractava d’una cita important de cara a les seves expectatives de ser al proper mundial. També ho era per a Leo Messi, que va tornar a liderar les files argentines. Durant els 90 minuts, el 10 blaugrana va dirigir el joc de l’albiceleste, i de les seves botes van néixer les millors ocasions. També en va protagonitzar una de ben clara, però el seu xut va rebre una bona resposta del porter Muslera. Pel que fa a Mascherano, es va quedar a la banqueta i no va jugar.

Al final del duel, uruguaians i argentins van fer un balanç prou positiu del 0-0, sobretot perquè la inesperada derrota de Xile els va beneficiar. De fet, l’Uruguai es manté dins les places directes del mundial, mentre que l’Argentina n’està a un punt (ara hauria de jugar la repesca).

Qui ja té el bitllet mundialista assegurat és el Brasil, que segueix intractable al capdavant del grup sud-americà. La seva darrera víctima va ser l’Equador, que va encaixar un 2-0 a Porto Alegre. El primer gol el va signar Paulinho, que segueix endollat quan li toca jugar amb la canarinha. De fet, amb el d’ahir ja són quatre els gols que acumula en les tres últimes actuacions –va fer un hat-trick contra l’Uruguai–, a més de dues assistències. Contra els equatorians, el nou reforç blaugrana va aprofitar un córner per controlar dins l’àrea i afusellar el porter per marcar. El migcampista també va protagonitzar una sorprenent jugada personal que a punt va estar de proporcionar-li un doblet. Pel que fa al segon gol brasiler (79’), va ser obra d’un jugador que també ha estat protagonista destacat fins a l’últim dia del mercat de fitxatges: Philippe Coutinho.