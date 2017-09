Més opcions per escollir

El mercat de fitxatges ja és història i la plantilla del Barça 2017/18, a falta de la possible marxa d’Arda Turan a Turquia –té temps fins divendres– ja està tancada i disposa d’un total de 24 jugadors, sense comptar Adrià Ortolá, que tot i que exercirà com a tercer porter del primer equip, tindrà fitxa del filial. L’únic dorsal que faltava per decidir era el de Thomas Vermaelen i ahir es va conèixer que lluirà el 25. Ernesto Valverde tindrà totes les posicions del camp doblades i en alguns casos, especialment al mig del camp, fins i tot triplicades. Moltes peces, doncs, a disposició del Txingurri, que gràcies a la polivalència de molts dels seus homes tindrà un ampli ventall de combinacions per escollir i per aplicar diferents dibuixos tàctics.

Jordi Masip, Jérémy Mathieu i Neymar Júnior són els jugadors que han abandonat el club respecte de la plantilla de la temporada passada –els altres que han marxat aquest estiu, com Tello, Samper, Munir, Douglas i Marlon, estaven cedits o al filial– i les novetats són cinc, Nélson Semedo, Paulinho, Gerard Deulofeu i Ousmane Dembélé, a més de Vermaelen, que ha tornat després de jugar el curs passat al Roma, on no va fer net de les lesions. L’única gran pèrdua, enorme, i no només en clau de present sinó també de futur, per tot el que aportava, és Neymar, un dels millors jugadors del món, que no serà gens fàcil de reemplaçar. Tot i això, el seu substitut, Dembélé, va demostrar la temporada passada al Dortmund que té qualitats per ser també una peça determinant en l’atac. El dubte és si serà capaç de ser-ho ja aquests primers mesos del curs o si necessitarà un període d’adaptació. Tampoc s’ha d’oblidar que té un ampli marge de millora, ja que només té vint anys, de manera que no és descartable que en un futur, fins i tot pugui apropar-se al nivell de Neymar. A més, però, també han arribat jugadors amb capacitat per ser titulars i que serviran, com a mínim, per millorar el nivell del fons d’armari, un dels dèficits de la temporada passada. Altres carències detectades el curs passat, com l’absència d’un migcampista creador de joc com ho era Xavi, tampoc s’ha resolt aquest estiu i com afrontar-ho i solucionar-ho serà un altre dels reptes en aquest primer any de Valverde. El tècnic també haurà de tenir en compte que molts dels referents de l’equip tenen un any més i potser no poden assumir la mateixa càrrega de minuts que les anteriors temporades, cosa que pot obligar-lo a apostar per les rotacions amb més freqüència.

Una de les posicions que gairebé no s’ha vist afectada canvia a efectes pràctics –Masip no va arribar a disputar cap partit la temporada passada– és la porteria. El rol de Ter Stegen com a titular ja està més que assumit –en la supercopa d’Espanya va tornar a quedar demostrat, ja que tot i incorporar-se més tard a la feina, l’alemany va jugar els dos partits– i tot fa preveure que el paper de Cillessen es limitarà a la copa i a esperar una oportunitat en cas de lesió o sanció de Ter Stegen. Ortolà serà l’opció en cas d’urgència, però a diferència del que passava amb Masip, estarà rodat ja que teòricament ocuparà habitualment la porteria del Barça B.

En defensa sí que han canviat una mica més les cares, tot i que tampoc no gaire. La principal novetat és Semedo, candidat a ser el titular en el lateral dret, amb Aleix Vidal, en la recambra. Tot i això, no es pot descartar veure-hi el reusenc més d’un cop, com ja va passar a Mendizorrotza. A l’eix, la parella que formen Piqué i Umtiti serà indiscutible per segona temporada consecutiva. Plenes garanties tot i que el gran perill serà quan no hi siguin. I és que el nivell de Mascherano, amb 33 anys, ja va començar a minvar una mica el curs passat i el rendiment de Vermaelen i el seu estat físic ofereixen dubtes. En l’horitzó hi ha la possible arribada de Yerry Mina en el mercat d’hivern. Pel que fa al lateral esquerre, Alba i Digne en continuaran sent els inquilins.

Més competència al mig

Si són capaços de rendir al seu millor nivell o d’apropar-s’hi, no hi ha dubte que Busquets, Rakitic i Iniesta haurien de ser els migcampistes titulars de l’equip, com així ha estat des de la temporada del segon triplet. Enguany, però, el Barça ha incorporat un jugador d’un perfil diferent, més físic, com Paulinho, que pot aportar també més arribada a l’àrea i ocupar més d’una posició, i també es pot comptar com a novetat Sergi Roberto, que la temporada passada va jugar habitualment al lateral dret. La competència per la titularitat, doncs, s’intueix que pot ser més alta del que ho va ser el curs passat. André Gomes i Denis, a més, tot i que al gallec també se l’ha vist a l’extrem esquerre en els primers partits amb Valverde, estan obligats a fer un pas endavant després de no haver convençut en el seu primer any com a blaugrana. Si el fan, el seu protagonisme també pot ser important. I faltarà afegir-hi, quan s’acabi de recuperar de la seva lesió, que s’està allargant, Rafinha, que quan li va tocar participar amb Luis Enrique també va aportar el seu gra de sorra, sobretot de cara a porteria, cosa que es va trobar a faltar en la resta de migcampistes, a excepció de Rakitic.

Messi, encara més líder