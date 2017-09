“Si assolim les signatures, la votació es guanyarà”

L’optimisme d’Agustí Benedito pel que fa a l’èxit del vot de censura creix a mesura que s’acosta el dia de començar a aplegar signatures. I és que el propulsor de la moció, que mai ha amagat que aconseguir que el 15% dels socis del Barça –16.570– li donin suport és una fita complicadíssima, creu que la por que està mostrant el club aquests darrers dies és només un símptoma més del malestar general que existeix. “Abans, quan només calia el 5% del cens, el més complicat era guanyar la votació. Ara, després que ho pugessin fins al 15%, el més difícil és aconseguir les signatures. Si les assolim, estic convençut que la votació es guanyarà”, va afirmar ahir Benedito al programa L’illa de Robinson d’El Punt Avui TV. Qüestionat per les motivacions que el van dur a engegar la moció, l’excandidat a la presidència va argumentar que el club viu “una greu crisi institucional, social i econòmica” i va criticar que no fos Bartomeu en persona qui donés explicacions per la mala planificació esportiva d’aquest estiu. “Aquest mercat ha estat un desgavell i ha generat inquietud entre els socis. El més normal és que en una situació així qui sortís a donar explicacions fos el president.” Benedito, a més, va criticar els arguments que va usar Albert Soler, el responsable de les seccions professionals del club, per justificar la falta de fitxatges. “Un club amb un ingressos de 700 milions no es pot queixar dels preus, i menys després d’haver-se gastat 145 milions en un noi de 20 anys. A més, van dir que no van fitxar Coutinho perquè haver pagat el que es demanava per ell hauria estat una irresponsabilitat, però la realitat és que no ho van pagar perquè el Liverpool no va voler.”

Pel que fa al suport públic de Laporta a la moció, Benedito va admetre que l’expresident no s’ha posat en contacte amb ell i va enviar un missatge d’unió, recordant que ell no està buscant la presidència, sinó fer que l’actual junta dimiteixi. “Tots aquells que volem fora del Barça aquesta junta ens hauríem de centrar en això. Després ja obrirem nous escenaris.”

La data de la polèmica