Dembélé està preparat per debutar en el derbi

Ousmane Dembélé, el fitxatge estrella del FC Barcelona en aquest mercat d’estiu i substitut de Neymar després de la marxa del brasiler al París Saint-Germain, està preparat per debutar amb la samarreta blaugrana dissabte en el derbi contra l’Espanyol. Dembélé, que no s’entrenava des de feia setmanes amb el Borussia Dortmund per forçar el seu traspàs al Barça, va arribar al Camp Nou coincidint amb l’aturada de la competició pels compromisos de seleccions i ha tingut temps per recuperar la forma després de no ser convocat per Didier Deschamps, seleccionador francès, per al doble compromís contra Holanda i Luxemburg.

Des de la setmana passada, Dembélé ha tingut temps per dialogar amb Ernesto Valverde i per saber el que el nou entrenador blaugrana espera d’ell, així com per treballar amb un preparador físic en solitari per recuperar el temps que va perdre mentre va estar apartat de la disciplina del Borussia Dortmund.

Serà a partir de demà quan el davanter francès podrà començar a conèixer la majoria dels nous companys, que han estat jugant amb les seves respectives seleccions, i a treballar amb el grup al complet. La seva presència en la convocatòria per al partit contra l’Espanyol és segura i Valverde haurà de valorar si Dembélé està preparat per ser titular, tenint en compte el grau de compenetració amb el seus companys. Si no ho és i Valverde continua apostant per Gerard Deulofeu, segurament tindrà l’oportunitat d’estrenar-se durant el partit. De moment, Dembélé ja va gaudir ahir de la presència en l’entrenament del seu gran amic Samuel Umtiti, que va tornar després de jugar diumenge amb la selecció francesa contra Luxemburg. Umtiti i Dembélé són molt amics i va ser el central qui va posar a Dembélé el sobrenom de Mosquit. Umtiti, de fet, va posar casa seva a disposició de Dembélé fins que en trobi una per viure, però el davanter va preferir passar els seus primers dies com a blaugrana en un hotel. Ahir també va tornar als entrenaments l’altre francès que juga al Barça, el lateral esquerre Lucas Digne.