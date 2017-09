Només dues urgències

Divendres passat, poc després de les deu de la nit, el FC Barcelona va donar per tancada la plantilla per a la temporada 2017/18. Es tracta d’una plantilla de 24 jugadors i alguns d’ells s’hi mantenen perquè des de la direcció esportiva no se’ls ha pogut col·locar en el mercat estival de fitxatges. De fet, la gestió de les vendes és una dels aspectes que el president, Josep Maria Bartomeu, espera millorar en el futur. És un grup, també, en què la majoria de jugadors tenen contractes de llarga durada, així que no hi haurà excessiva feina a l’hora de començar a obrir negociacions per renovar, si es vol, algun contracte. Ara mateix, però, no és cap prioritat.

Amb aquesta situació, en tot cas, el problema estarà a negociar possibles vendes l’estiu que ve dels jugadors amb qui Ernesto Valverde no compta. Si fa no fa, el mateix que ha passat els últims anys, ja que el club blaugrana ha suat tinta per trobar clubs que volguessin acollir els seus descartats, bàsicament per les altes fitxes que tenen. Els grans temes que cal resoldre aviat són el de la firma de Leo Messi i arribar a un acord amb Andrés Iniesta perquè renovi. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va assegurar que només falta fer la firma i la fotografia protocol·lària perquè el nou contracte ja el va signar el seu pare Jorge, que té poders legals, amb vigència des del 30 de juny. Ara bé, la foto que tant desitja Bartomeu, només es farà quan Messi vulgui.

En el cas d’Iniesta, el president del Barça va explicar que ja tenen un principi d’acord després d’uns mesos en què el manxec havia insinuat en més d’una ocasió que no tenia gens clar què fer amb el seu futur i que depenia també de com anés aquesta nova etapa amb Ernesto Valverde. La intenció del club, com ja va fer amb Xavi Hernández, és oferir-li la possibilitat d’un contracte vitalici renovable any a any fins que sigui ell mateix qui decideixi posar fi a la seva trajectòria al Barça.

Tret d’aquests dos casos, i si fem un repàs per línies, no hi ha urgències. La porteria està molt ben coberta. Ter Stegen és indiscutible i té contracte fins al 2022, amb una clàusula de rescissió força elevada, de 180 milions d’euros. Cillessen, que ha demostrat que és un suplent de plenes garanties, acaba un any abans el seu vincle amb el club blaugrana. La defensa també està blindada perquè dos dels jugadors que acaben abans el contracte, el 2019, són Mascherano i Vermaelen. Pel que fa al primer, amb 33 anys, està arribant a la fi del seu trajecte amb el Barça, i quant al segon, únicament s’ha quedat perquè Marlon no va acabar de convèncer Valverde i des de la direcció esportiva li van negar el fitxatge d’Iñigo Martínez. Gerard Piqué també acaba contracte el mateix any. Els laterals tenen vincles més llargs. Els esquerrans Alba i Digne fins al 2020 i el 2021, i els dretans Nelson Semedo, fitxat aquest estiu, i Aleix Vidal, fins al 2022 i el 2020, respectivament. D’Umtiti, que compleix la seva segona temporada consolidat com a titular, preocupa que la seva clàusula de rescissió no és excessivament alta, de 60 milions d’euros.

Al mig del camp, i tret del cas d’Iniesta, la situació també està molt controlada, amb l’única preocupació de la baixa clàusula de Sergi Roberto, que és de 40 milions, i de les ofertes que pugui rebre si acaba fent una bona temporada. Als despatxos del club tenen clar que aquest serà, possiblement, un dels temes que caldrà tractar. La millora i ampliació del seu contracte. Això sí, sense presses. Rakitic i Busquets van renovar no fa gaire i tenen contractes fins al 2021, i Busquets ampliable, i les seves clàusules són altes. Paulinho, fitxat aquest estiu, té quatre anys al davant per canviar l’opinió d’un sector de la gent blaugrana que no l’hauria fitxat de cap de les maneres i els altres tres migcampistes que queden viuen una situació peculiar. Arda Turan, que també pot jugar a la davantera, sap que el club i Valverde no el volen, però s’aferra al seu contracte, que finalitza el 2020. André Gomes tindrà una nova oportunitat després que no fructifiquessin les negociacions per enviar-lo a la lliga anglesa –Tottenham– i Rafinha, recuperant-se de la lesió, mai ha amagat que si no té minuts al Barça sempre estaria obert a marxar.

A la davantera, en espera de la firma de Messi, el Barça va renovar fa poc el seu gran amic, Luis Suárez fins al 2021 i amb una clàusula de rescissió de 200 milions i la nova figura que s’ha incorporat al nou projecte de Valverde, Ousmane Dembélé, té contracte fins al 2022 i és el jugador amb la clàusula més alta de tota la plantilla; 400 milions d’euros, per sobre dels 300 actuals de la de Messi. Paco Alcácer, que es mantindrà com a suplent de Suárez malgrat que també ha ocupat la banda, té un vincle amb el club blaugrana fins al 2021, igual que Denis Suárez, que acaba el 2020 però en té un més d’opcional. Gerard Deulofeu, recuperat aquest estiu, també té una clàusula molt baixa, de només 20 milions.