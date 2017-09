–“Has arribat a un principi d’acord per renovar?” –“No”

Els problemes i el soroll segueixen sense abandonar Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva després que ahir Andrés Iniesta negués categòricament que estigui a punt d’arribar a un acord amb el Barça per renovar el seu contracte, que acaba el 2018. Situem-nos. En una entrevista al diari Mundo Deportivo, el president del FC Barcelona va assegurar que tenien un principi d’acord amb Iniesta i que esperaven concretar-lo en unes setmanes, a banda de recordar que la voluntat de l’entitat és que es retiri com a blaugrana.

Davant d’aquesta afirmació, ahir, en la seva arribada a Barcelona després de jugar amb la selecció espanyola, al manxec se li va preguntar: “Has arribat a un principi d’acord per renovar el teu contracte?” I la seva resposta va ser claríssima. “No.” Ras i curt. D’una contundència que no deixava lloc a les interpretacions. Un desmentiment en tota regla a l’afirmació del president en un moment en què se li acumulen les crítiques per la planificació dels fitxatges de l’estiu, per si Messi ha firmat o no el contracte –ho ha fet el pare– i amb una moció de censura iniciada.

La resposta d’Iniesta manté la incògnita sobre el futur del capità i podria certificar que segueix tenint dubtes sobre què ha de fer en el futur. Uns dubtes que ja ha expressat en més d’una ocasió públicament en els últims mesos i que són fruit d’una pèrdua de protagonisme al terreny de joc en els últims cursos. Iniesta, als 33 anys, encara es veu capacitat per seguir sent protagonista i un jugador vital per al Barça. Els números, però, demostren que la seva presència a l’equip és descendent, també pels diversos problemes físics que ha tingut en les últimes temporades. Luis Enrique, per exemple, el va dosificar moltíssim durant les tres campanyes en què el va dirigir.

El club vol que segueixi i que es retiri al Barça. La intenció és que firmi un últim contracte similar al que va tenir Xavi Hernández. Un contracte vitalici renovable any a any per deixar a les mans del jugador la decisió de posar-hi fi. La temporada passada, Iniesta va decidir deixar de banda qualsevol moviment sobre la seva renovació fins a final de curs perquè es volia centrar en el futbol i per ajudar l’equip a assolir els objectius. El seu desig, però, era que la seva ampliació de contracte s’hagués tancat molt abans i que no s’hagués dilatat tant en el temps. Precisament, això va fer que tingués dubtes sobre si havia de seguir o no.

Iniesta ha dit en múltiples ocasions que es vol retirar al Barça i es mostra orgullós de ser un one club man, però al mateix temps ha afirmat que no està al Barça per estar-hi. Vaja, que no tenia pensat seguir i tenir un paper secundari o irrellevant dins l’equip. Precisament aquest temor és el que fa que tingui dubtes sobre si ha de renovar o s’ha de buscar una aventura a l’estranger. Xavi Hernández li ha recomanat que vagi a Qatar i també té algunes propostes de la lliga americana i, pel que han publicats alguns mitjans italians, la Juventus també el desitja.

Ernesto Valverde va explicar en la seva presentació que comptava amb Iniesta per tot el que podia aportar tant al camp com a fora com a capità i no es plantejava que no seguís en aquell moment. De moment, en els quatre partits oficials de la temporada, el migcampista ha participat en dos. En un de la supercopa d’Espanya contra el Real Madrid i contra l’Alavés en la lliga.