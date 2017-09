Juguen amb foc

A ase magre, tots són mosques. I si no, que ho preguntin a l’Argentina, que la matinada de dimarts a dimecres es va complicar la seva classificació per al mundial de Rússia en no passar de l’empat contra Veneçuela (1-1), el cuer de la taula, i després d’una primera meitat en què els de Sampaoli, que es va veure obligat a canviar Di María per lesió (25’), van generar ocasions suficients per deixar el partit sentenciat. La falta de gol, un dels grans mals de l’Argentina durant tota la fase classificatòria, va dur l’equip a la desesperació, que encara es va agreujar més després que el veneçolà Murillo fes el 0-1 en l’inici del segon temps, en un contraatac puntual que va convertir els brots verds de la primera meitat, en què l’Argentina havia combinat com feia temps que no es veia, en un déjà-vu dels últims duels, amb pèrdues de pilota constants i amb cadascú fent la guerra pel seu compte. I això que l’albiceleste va empatar molt aviat, en una centrada d’Acuña que el defensa Feltscher, amb Icardi a boca de gol, va refusar al fons de la porteria. Malgrat que encara quedava al davant més de mitja hora, el mal ja estava fet, i la precipitació i la soledat de Messi van governar el duel fins al final. Perquè el blaugrana, com en el darrer partit a l’Uruguai, va ser l’únic que es va salvar del desastre argentí, com així li va reconèixer l’afició del Monumental, que després de xiular l’equip va ovacionar Messi, conscient que només ell podrà evitar d’aquí a un mes una destrossa que seria històrica. “Hem deixat passar una gran oportunitat per acostar-nos al mundial. Ara la classificació s’ha complicat”, va admetre Sampaoli després del duel. I és que l’Argentina està jugant amb foc. Ves que al final no s’acabi cremant.

Dues grans ‘finals’