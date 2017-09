Vuit temporades sense cap fuga en els derbis al Camp Nou

Derbi al Camp Nou, victòria del Barça gairebé segura. Les dades de l’última dècada així ho diuen. I és que en les últimes vuit temporades l’Espanyol no ha aconseguit obtenir mai cap resultat positiu en les seves visites a l’estadi, on ha perdut els últims nou partits que hi ha disputat, vuit de lliga i un de copa. L’últim cop que els periquitos van marxar satisfets del Camp Nou va ser la temporada 2008/09, quan en la lliga –aquell curs també hi van jugar en la copa, però van caure derrotats 3-2 en la tornada dels quarts de final– hi van obtenir la victòria amb dos gols de l’exblaugrana Iván de la Peña (1-2), en un duel que el Barça va haver de disputar en inferioritat numèrica des del minut 38 per l’expulsió de Keita per vermella directa.

D’aquell últim triomf blanc-i-blau en un derbi a domicili, però, en un partit que es va disputar al febrer, corresponent a la jornada 24, ja han passat més de 3.000 dies i, des de llavors, a banda del ple de triomfs per part local, la superioritat del Barça en els derbis al Camp Nou ha estat abismal. I és que d’aquests últims nou triomfs consecutius del Barça en els derbis a l’estadi, set han estat per dos gols o més de diferència. Només les temporades 2009/10 i 2013/14 l’Espanyol va estar a punt de puntuar i els blaugrana només van poder guanyar amb un únic gol, d’Ibrahimovic (de penal) i d’Alexis Sánchez, respectivament. Tant en l’últim curs de Guardiola, com amb Tito Vilanova i Luis Enrique, el Barça va golejar el seu rival ciutadà sense pietat amb resultats d’escàndol que van posar de manifest la gran diferència entre els uns i els altres. Especialment emotiu va ser el derbi al Camp Nou del curs 2011/12, que va servir com a comiat de Guardiola del Camp Nou. Aquell dia, Leo Messi li va brindar un regal inesborrable fulminant l’Espanyol amb un pòquer de gols. Amb Tito Vilanova, el 4-0 en el derbi al Camp Nou es va repetir. Un altre gran regal per al barcelonisme, però sobretot per als nens i nenes que van anar aquell dia a l’estadi, ja que era el dia de Reis.

Ja amb Luis Enrique, les últimes tres temporades, el Barça també s’ha afartat de fer gols quan ha rebut el conjunt blanc-i-blau: dos 4-1, un dels quals en la copa, que va servir per deixar ja sentenciada en l’anada l’eliminatòria de vuitens de final; un 5-1 en el seu primer derbi com a entrenador blaugrana, en què Messi va fer un hat-trick, i un 4-1 el curs passat, el seu últim com a tècnic blaugrana.

Tot plegat, confirma aquesta superioritat del Barça sense discussió en els últims derbis a l’estadi. Els números ho refermen, ja que en aquests nou darrers en què l’Espanyol ha visitat el Barça, només ha estat capaç de marcar tres gols, mentre que n’ha rebut 30. Si els blanc-i-blaus puntuen demà, serà tota una sorpresa.