Suárez reapareix contra el millor rival possible

Luis Suárez debutarà en la lliga en el derbi de demà contra l’Espanyol al Camp Nou. Després de la seva absència per lesió en els dos primers duels, contra el Betis i l’Alavés, el davanter torna al Camp Nou amb ganes de veure porteria contra l’Espanyol, un dels seus rivals predilectes. L’uruguaià ha marcat sis gols en els set duels que ha disputat contra el conjunt blanc-i-blau. Tots sis, precisament, en els darrers tres enfrontaments, en què va fer dues dianes en cada un.

En els quatre primers derbis de Suárez com a blaugrana, el davanter centre no va veure porteria en cap, és a dir un total tres de lliga i un de copa sense marcar cap gol. De fet, en el primer, en la jornada 14 de la temporada 2014/15, l’uruguaià allargava una mala ratxa golejadora, ja que encara no s’havia estrenat en la lliga amb la samarreta blaugrana. Però una vegada el davanter va aconseguir perforar la porteria blanc-iblava, no ha deixat de marcar gols a l’Espanyol, una de les víctimes preferides del charrúa. Des del derbi al Camp Nou de la penúltima jornada del curs 2015/16, Suárez ha fet sis gols en les tres victòries clares del Barça en els darrers duels directes.

Demà tornarà a trepitjar la gespa després de rebre l’alta mèdica enmig de l’aturada per seleccions i de disputar com a titular els dos enfrontaments classificatoris per al mundial del 2018, contra l’Argentina i el Paraguai. El 9 serà una vegada més la referència en atac, juntament amb Messi i, probablement, el nouvingut Dembélé. Els seus gols seran clau per seguir creixent des de la victòria en un inici de lliga complicat per tot el que envolta el club blaugrana i contra un rival que no posarà les coses gens fàcils com ha anat passant en els darrers anys.

Però no només amb gols i assistències es resumeix el protagonisme de Suárez en els derbis. L’incansable davanter blaugrana és un dels futbolistes més combatius i difícils de defensar per a un central. En l’únic derbi en què l’Espanyol va aconseguir un resultat positiu en les darreres temporades –0-0 en el partit disputat a Cornellà-el Prat la jornada 18 del curs 2015/16–, va començar la guerra al camp entre l’uruguaià i els jugadors de l’Espanyol. El conjunt blanc-i-blau, entrenat en aquell moment per Constantin Galca, va dur a l’extrem la seva defensa i es va excedir en diverses ocasions amb dures entrades a Suárez que no van agradar gaire al davanter uruguaià, molt molest també amb la permissivitat de González González.

Quatre dies després del derbi sense gols a Cornellà-el Prat, es va viure un altre duel d’alta tensió al Camp Nou, en l’anada dels vuitens de final de la copa entre el Barça i l’Espanyol. En aquest duel, els blaugrana sí que van mostrar la seva superioritat i es van imposar 4-1. Però el més destacat va ser la picabaralla que va provocar Pau López per una trepitjada a Messi. Durant la resta de partit, Suárez es va mostrar també molt exaltat i aquell derbi, recordat com un dels més calents, l’Espanyol el va acabar amb nou homes.

Però la història entre Pau i Suárez no va acabar allà. En la plàcida victòria del Barça 5-0 abans d’aixecar el trofeu de lliga de la temporada 2015/16 a Granada, els dos futbolistes van tornar a protagonitzar un duel intens a l’àrea blanc-i-blava amb topades i recriminacions de tot tipus. Demà al Camp Nou, dos vells enemics es tornaran a veure les cares.