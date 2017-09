El teu torn, Dembélé

El més que probable debut oficial de Dembélé serà un dels grans al·licients del derbi de demà, la primera ocasió que tindrà l’afició blaugrana per veure en acció el fitxatge estrella del curs i una gran oportunitat d’adquirir una bona dosi d’optimisme després d’un estiu marcat per les males sensacions. Òbviament, el que faci o deixi de fer Dembélé demà no pot ser motiu per extreure grans conclusions, malgrat que una aparició pletòrica sí que el podria situar en la llista dels grans debuts d’il·lustres blaugrana i, de retruc, començar a minvar el mal que ha generat l’adeu sobtat de Neymar.

Possiblement, un dels debuts al Camp Nou i en la lliga més impactants de l’era moderna que es recorden va ser el de Romário, que tot i aterrar a Barcelona amb la fama reconeguda de gran davanter, va deixar tothom bocabadat amb un hat-trick majestuós contra la Real Sociedad, tres gols preciosos que van fer la volta al món i que van aventurar la temporada de màgia que havia d’arribar. I tampoc es van quedar enrere dos brasilers il·lustres, Rivaldo i Ronaldinho. El primer, que com Dembélé va aterrar al Camp Nou per mirar de fer oblidar un adeu frustrant, el del Ronaldo, es va presentar en la lliga amb una exhibició, també contra la Real, amb dues dianes molt maques que van retornar la il·lusió a l’afició. I què es pot dir del debut en la lliga i a casa de Ronaldinho, en la inoblidable nit del gaspatxo contra el Sevilla, aquell partit que va començar a les 00.05 h, i en què Ronnie va fer que es moguessin els ciments del Camp Nou amb un golàs des de fora de l’àrea. Tot i que el debut de Ronaldo a casa i en la lliga no va ser tan impactant, ja que el davanter es va quedar sense marcar contra l’Espanyol (2-1), el cert és que el brasiler ja havia deixat tothom bocabadat poc abans, en l’anada de la supercopa, contra l’Atlético, en què va fer dos gols i va deixar per a la videoteca una elàstica fabulosa davant de Geli.

Després del de Ronaldinho, el següent debut d’una estrella il·lusionant va ser el d’Eto’o, fitxat un estiu després que el brasiler i que va aterrar a Barcelona no només com un golejador consagrat, sinó amb la morbositat afegida de ser exmadridista. Com en el cas de Ronnie, el camerunès no es va estrenar al Camp Nou fins a la jornada 2, ja que la primera va ser a domicili, i tot i no marcar contra el Sevilla, va deixar unes impressions excel·lents que no va trigar a certificar. I un cas semblant va ser el d’Henry, un dels fitxatges més il·lusionants dels últims anys, ja que la incorporació del francès es va haver d’endarrerir un any. Tití, que teòricament va aterrar al Barça per jugar a la banda, va debutar com a davanter centre, per una lesió d’Eto’o, i malgrat que es va quedar sense veure porteria va fer aixecar l’afició amb la seva classe, un bon debut que va arrodonir amb un xut al pal i amb una acció en què va provocar un penal.

Cal tenir paciència