“Ser valent és afrontar el derbi amb caràcter i gosadia”

Quique Sánchez Flores va aparèixer aquest matí per la sala de premsa amb aire relaxat. El tècnic blanc-i-blau va elogiar la figura de Valverde. “És un tècnic que aportarà sentit al comú al Barça” i va afegir “li tinc una gran estima. Som contemporanis i tenim moltes coses en comú. Hem tingut un camí paral·lel en els anys 14 anys que portem a les baquestes amb equips similars”, va explicar. Un posat molt diferent al viscut fa un any quan el seu homòleg a la banqueta blaugrana era Luis Enrique amb qui no hi havia cap mena de sintonia. Avui hi haurà foto de tècnics a diferència de fa un any quan no es va fer. També els gustos literaris han mutat. Quique Sánchez Flores ha passat de llegir “El payaso que hay en ti” a “11 anells” de l’ex tècnic de la NBA Phil Jackson.

El tècnic va tenir temps per repassar tots els detalls de derbi de demà.

Plantilla. “Ha estat dies intensos però el que tinc clar és que el club ha donat tot el que podia donar”.

Objectiu. “Competir, guanyar i millorar els registres de l’any passat conscients de la dificultat que hi ha respecte als rivals. Vam quedar els primers de la nostra lliga i ara anem amb la intenció de millorar-nos a nosaltres mateixos”.

És un partit que en punts són igual que en uns altres però a nivell emocional és de sentiments molt forts. Intentarem fer alguna cosa important pels nostres aficionats i estar a l’alçada del partit. Sabem que és molt difícil ser de l’Espanyol a Barcelona.

Jugadors de Casa. “Sabem el que significa representar aquest escut. Quan tinc en ment les alineacions és fortificar la idea de l’any passat.

Titular a la porteria. “Estar decidit però és una gran alegria que Diego entri en una convocatòria. Demà es veurà qui jugarà”

Estil del Barça. “Nosaltres ens preocupa el que hem de fer nosaltres i el que hem de proposar per reduir al rival i després hi ha una part del rival que ho han de viure ells de manera interna. Sabem que ells ens posaran en dificultat i serà difícil jugui qui jugui tenen futbolistes d’alt nivell”.

Estil de l’Espanyol. “Intentem explorar tots els camins possibles. Al camp nou van jugar més replegats i a casa ho van fer amb una pressió més alta. Tenim un pla però la idea és portar al Barça al terreny que no li agrada i es senti incòmode i per això tenim que desenvolupar bé la nostra idea”.

Derbi Madrid vs Barcelona. “Hi ha diferència, l’Espanyol és un club més arraconat que l’Atlético. El temps t’ajuda a conèixer”.

Relació Valverde: A Ernesto l’estimo molt, es contemporani meu, hi porten 14 anys entrenant. Em sento molt reconegut en la seva trajectòria, Ens respectem i ens ajudem. Si estic llegint? Sempre, ara estic amb un llibre de Phil Jackson.

Víctor Sánchez, pretemporada i lesionats. “Passarà un temps fins que l’equip agafi la onada. Som víctimes de la pretemporada entre les lesions i els que han arribat.

Sistema de joc. “El 4-4-2 és una pintura tàctica que es pot canviar. El sistema com a sistema es pot desbibuixar pel joc posicional i els dibuixos tàctics canvien constantment.

Darder. “És el que està més preparat dels que han arribat els últims. Va ser titular en tots el partit de principi de temporada. Dídac s’ha entrenat i està preparat, està amb ganes, a qui li costarà una mica més és a Sergio.

Pressió ambiental. “Els jugadors estan acostumats a escoltar soroll al seu voltant.

Actitud: “No m’imagino un partit sense intensitat, com en qualsevol esport, i més en un derbi. Fa poc van tenir un toc d’atenció per aquesta falta d’intensitat.

Mala maror al Barça. “Els despatxos no juguen,

Marc Roca i 21. “Està bé, és un número viu que ens representa a tots i torna a estar en moviment. És un número que portarà un jugadors que el representarà com correspon”.

Virus FIFA. “No sabem si arribaran amb fatiga però ells tenen una gran capacitat d’equip però és una situació que els farà pensar. L’any passat no van jugar cap derbi després d’aturada de seleccions”.

Messi. “Si està Suárez, jugarà pel mig, i Messi és la influència. On estigui existeix el perill i és una tasca col·lectiva poder frenar-lo”

Guanyar és ara o mai? “No, això no entra en el meu criteri de vida. Això de l’ara o mai no ho diré. Hi ha una estadística que es trencarà i esperem poder formar-ne part i trencar-la aquesta temporada”.

Independència. “On ha de jugar l’Espanyol i el Barça? És una pregunta que no m’he plantejat cap dia de la meva vida”

Venda d’entrades a l’afició rival. “No puc fer recomanacions. Hi ha gent que viu en aquesta esfera i és la que mana però el futbol s’ha de facilitar i fer les coses bé i senzilles”

Ser Valents. “Cadascú mesura la valentia de diverses maneres.: ser atrevits, honestos jo crec que els futbolistes es refereixen a no témer l’escenari o el rival. Ser valent demà és afrontar el partit amb caràcter i gosadia conscients que podem guanyar el partit”.

La possessió per l’espanyol no és la nostra virtut tenim altres preocupacions. Hem perdut la possessió en molts partits i hem guanyat 3-0 i a l’inrevés.