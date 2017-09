Benedito ja té les paperetes

Agustí Benedito, acompanyat per Lluís Daniel Geli, membre de la seva candidatura en les últimes eleccions a la presidència del FC Barcelona, va recollir ahir a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) 33.140 paperetes per mirar d’aconseguir les 16.570 signatures que necessita per poder plantejar una moció de censura al president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva.

A la sortida de l’OAB, Benedito va explicar que continua sense tenir un acord amb la junta directiva pel que fa a la data límit per presentar les 16.570 signatures necessàries. Benedito es va reunir dimecres amb Jordi Cardoner, vicepresident de l’àrea social; Òscar Grau, CEO del club, i Román Gómez Ponti, assessor jurídic del Barça, i no es va arribar a cap acord en la trobada. Benedito sosté que té temps fins al 2 d’octubre per lliurar les signatures i des del club s’insisteix que la data límit és el 19 de setembre. El club considera que els 14 dies hàbils que tenen els impulsors de la moció de censura per recollir les adhesions van començar a comptar el dia que el club va posar les butlletes a disposició de Benedito i també que els dissabtes són considerats hàbils. L’impulsor de la moció, per la seva banda, creu que el termini comença a comptar el dia després d’haver recollit les paperetes i que els dissabtes no són hàbils. En la trobada de dimecres, els representants del club van plantejar a Benedito que el termini comencés a comptar el dia després de la recollida de butlletes, com diu l’impulsor de la moció, però que els dissabtes fossin hàbils. El termini arribaria fins al 26 de setembre. Benedito no va acceptar aquesta proposta i va demanar que sigui el Col·legi d’Advocats qui prengui la decisió. Des del club es va assegurar que qui l’ha de prendre és el Síndic del Soci, Joan Manuel Trayter. “Un càrrec que ells han posat. Rectificaran, segur, pel bé del Barça. Espero que la directiva faci una interpretació dels estatuts en favor de la participació. Som l’enveja de les aficions d’Espanya, perquè podem escollir les nostres juntes i també fer-les dimitir”, deia Benedito ahir després de recollir les paperetes.

Pel que fa als motius pels quals va decidir impulsar aquesta moció de censura, Benedito va insistir en les seves crítiques a Bartomeu. “Ell té la responsabilitat exclusiva que el Barça hagi estat condemnat per dos delictes fiscals. Bartomeu va guanyar les eleccions gràcies als resultats, i des de llavors el club ha anat a la deriva. Rosell, de qui va ser la seva mà dreta, company i vicepresident primer fa tres mesos que és a la presó acusat de delictes gravíssims”, deia Benedito. Ahir, precisament, la secció tercera de la sala penal de l’Audiencia Nacional va tornar a rebutjar la llibertat provisional per a Sandro Rosell, ingressat a la presó des del 25 de maig passat per la seva presumpta implicació en l’operació Rimet. Els magistrats consideren que continua el risc de fuga, d’ocultació de proves i de reiteració delictiva apreciats per la jutgessa Carmen Lamela.

Benedito, que va poder recollir la primera signatura tot just sortir de les oficines del Barça, tindrà avui, dia de derbi, quatre carpes al Camp Nou per recollir suports entre els socis del club. Estaran als accessos 2, 9, 15 i 19. A més, des d’ahir hi ha dos punts fixos de recollida de signatures. Un al Camp Nou i un altre a l’avinguda Diagonal, 589. Properament s’obriran dos més. Un al carrer Aribau, 242 i un altre al Passeig de Gràcia, 18.