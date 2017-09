Obligacions diverses

El primer derbi de la temporada arriba ben aviat. Tot just quan només s’han disputat dues jornades de lliga i immediatament després de la primera aturada per partits de seleccions. Serà precisament aquest, el de superar el virus FIFA, que tants problemes li acostuma a donar –només ha guanyat la meitat dels deu últims partits posteriors a la primera aturada i el curs passat, sense anar més lluny, es van escapar tres punts a casa contra l’Alavés que van acabar costant el títol de lliga–, un dels grans hàndicaps per al Barça de cara a l’enfrontament d’aquesta nit al Camp Nou (20.45 h) contra el seu rival ciutadà, que després d’haver sumat només un punt de sis possibles, necessita començar a reaccionar de seguida si no vol veure com les coses se li posen costa amunt. L’objectiu serà obtenir un resultat positiu, cosa que l’Espanyol no aconsegueix en un derbi a domicili des de fa més de vuit anys.

Els de Valverde, en canvi, després de la decepció i la mala imatge deixada en la supercopa d’Espanya, han estat capaços d’aixecar el vol assolint dos triomfs en les dues primeres jornades, contra el Betis i l’Alavés, en què, a més, tampoc no han encaixat cap gol. Ara, encara en ple procés de creixement i amb algunes de les noves peces encara per encaixar, el conjunt blaugrana mirarà d’allargar aquesta bona arrencada per continuar fent créixer la seva confiança en un duel que, a banda de la importància que té pel factor de la rivalitat, arriba només tres dies abans d’iniciar el seu camí en la Champions, contra un dels peixos grossos, la Juventus, que visita l’estadi dimarts. L’entorn a més, està enrarit, i més encara després que ahir Agustí Benedito ja comencés a recollir signatures per donar inici al vot de censura, tal com seguirà fent també avui a l’estadi.

Una de les grans atraccions d’aquest derbi serà el més que probable debut amb el Barça d’Ousmane Dembélé, el fitxatge més car de la història fet mai pel club blaugrana. L’únic dubte és veure si s’estrenarà des de l’inici –fa poc més d’una setmana que s’entrena i amb la majoria dels seus nous companys, ja que estaven amb les respectives seleccions, només fa uns dies– o entrant des de la banqueta. No és l’única incògnita pel que fa a l’onze per part blaugrana. Valverde, que nou temporades després tornarà a viure un derbi, però aquest cop a la banqueta blaugrana, té les baixes ja conegudes de Rafinha i Arda Turan, lesionats, a més de la d’última hora de Sergi Roberto, que va acabar l’entrenament d’ahir amb unes molèsties a la cara interna del genoll esquerre i va quedar fora de la llista per precaució. Tampoc van ser convocats, per decisió tècnica, Aleix Vidal, Denis i Vermaelen. Amb tot, el fet que alguns jugadors no hagin arribat en plenes condicions, com Rakitic, o amb molts minuts i hores de viatge a les cames –Luis Suárez i Paulinho només han participat en una sessió d’entrenament, la d’ahir a la tarda–, pot fer que hi hagi alguna rotació o sorpresa en l’onze, pensant també en el duel de dimarts que ve contra la Juventus.

Pel que fa a l’Espanyol, Quique va convocar vint jugadors –va descartar Hernán, Sergio Sánchez, Melendo i Álvaro Vázquez– i les grans novetats són Víctor Sánchez, que es va perdre els dos primers partits de lliga per lesió, i dues de les últimes incorporacions, Dídac Vilà i Sergi Darder. L’exjugador de l’Olympique de Lió té números, de fet, per entrar ja en l’onze, formant un doble pivot amb Javi Fuego, en una aposta del tècnic blanc-i-blau per intentar no cedir tota la iniciativa al Barça, i que també inclourà la presència de dos puntes, Gerard Moreno i Leo Baptistão. També hi serà, tret de sorpresa, Pau López sota els pals, en el seu retorn al Camp Nou –el curs passat va estar cedit al Tottenham Hotspur– després de la polèmica viscuda fa dues temporades, amb aquella trepitjada a Messi i tota una sèrie d’incidents amb diversos jugadors blaugrana. Com sempre en els derbis, no faltaran els al·licients.