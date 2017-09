“Intentem tancar l’equip i que el soroll no afecti gaire”

La roda de premsa prèvia al derbi coincidia amb la primera aparició d’Ernesto Valverde després del tancament del mercat de fitxatges. Era més que previsible, doncs, que a banda de la cita d’aquest vespre al Camp Nou bona part de les preguntes dirigides al tècnic blaugrana fessin referència a la seva valoració de com ha quedat la plantilla blaugrana per al present curs. I encara més després de la controvèrsia que ha propiciat les decisions preses per la secretaria tècnica. “El millor del mercat de fitxatges és que ja s’ha acabat”, va reconèixer Valverde, conscient del rebombori de les últimes setmanes. Però lluny d’afegir més polèmica, va manifestar que està “content” amb la plantilla que té. “Durant el mercat hi ha opcions que arriben i d’altres que no, però l’equip que tenim és el millor del món, perquè és amb el que hem de jugar, i els jugadors són bons. Tinc una plantilla extraordinària”, va declarar.

Mantenint el discurs conciliador, el tècnic blaugrana va qualificar de “normal” que l’ambient de l’entorn blaugrana estigui agitat tractant-se d’un club tan gran. En aquest context, va considerar que a vegades hi ha més soroll extern del que realment arriba al si de la plantilla. “Intentem tancar l’equip i que aquest soroll no afecti gaire. Treballem perquè els aficionats disfrutin i per assolir bons resultats. Sé que els noms de fitxatges atreuen la gent i generen il·lusió, però això és efímer. Tot depèn de com vagin les coses. Intentarem conquistar la gent amb el nostre joc. La nostra idea és que estiguin contents i disfrutin al Camp Nou”, va assenyalar. Pel que fa als diversos episodis que poden insinuar un distanciament entre el vestidor i la directiva, va reiterar el discurs de restar-hi transcendència: “No sé quins podrien ser. El que sí que sé és que hem guanyat sis punts i la resta va més o menys bé.” I respecte a quin pot ser l’ambient d’avui al Camp Nou, va fer una crida a mostrar el màxim suport a l’equip: “El Barça som tots, els que estan al camp i els que estan a dalt. Respectem totes les idees, i el que volem és endollar el públic. El nostre objectiu és que disfruti i que sàpiga que si està amb nosaltres ens ajuda molt.”

Valverde va incidir en el component de “motivació afegida” que genera un derbi i que, segons va dir, “anirà bé” als blaugrana a l’hora de posar els cinc sentits després dels quinze dies de l’aturada per seleccions. Una aturada que ha condicionat la preparació blaugrana a causa de l’absència dels internacionals. “Molts jugadors venen de jugar amb les seves seleccions i tenim una càrrega de partits superior a l’Espanyol”, va assegurar el tècnic, que fins a l’entrenament d’ahir no va poder disposar de Luis Suárez i Paulinho. No va tancar la porta a les rotacions, però la seva resposta respecte a aquesta opció avança pocs canvis: “És un partit important pel fet de reprendre la lliga, pel rival... És la nostra prioritat absoluta ara mateix.” Respecte a l’Espanyol, s’espera un rival “agressiu, que intentarà evitar que la sortida de la pilota des del darrere sigui fàcil mitjançant una pressió alta.”

Un dels punts d’atenció se centra en el possible debut del gran fitxatges blaugrana d’enguany: Ousmane Dembélé. Valverde el veu preparat per jugar: “Li ha anat bé estar aquest dies aquí [no va anar amb la selecció francesa]. Els primers dies ha notat el canvi enorme i el fet de ser el centre d’atenció, però en cada entrenament se l’ha vist més adaptat i implicat en el joc.” Tot i això, va mantenir la incògnita quan se li va preguntar si ja podria ser titular.

Respecte a Iniesta i les negociacions per renovar, Valverde es va mostrar optimista a l’hora que hi hagi una entesa: “Entenc que tot el rebombori es quedarà en menys del que sembla. Ho han de decidir ell i el club, i no tinc dubtes que arribaran a un acord.”