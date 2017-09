El Barça fulmina l’Espanyol amb una maneta (5-0)

El Barça no ha tingut problemes i s’ha desfet amb una golejada, en forma de maneta (5-0), de l’Espanyol, que gairebé no ha presentat ni batalla en la seva visita al Camp Nou. El gran protagonista de la nit no ha estat Dembélé, tot i el seu debut, sinó el de sempre, Leo Messi, que ha liderat el triomf blaugrana amb un hat-trick i ja suma cinc gols en aquesta arrencada de campionat. Tres punts més per als de Valverde, que allarguen així el seu bon inici de lliga -tres victòries en tres jornades-, se situen líders en solitari a l’espera del que faci avui la Real Sociedad, i ja tenen quatre punts més que el Madrid, que a la tarda ha ensopegat un altre cop a casa. L’Espanyol, per la seva banda, que ja encadena deu visites a l’estadi sense treure un resultat positiu, confirma el seu mal començament de temporada. I és que amb només un punt de nou, els periquitos podrien acabar la jornada en llocs de descens.

El conjunt de Valverde ha estat el clar dominador des de l’inici i tot i que li ha costat crear les primeres ocasions de gol, no ha deixat d’insistir i de combinar amb paciència fins que ha estat capaç de trobar el perill. Molt intensos, els blaugrana no trigaven a recuperar la pilota i l’Espanyol, encara que tampoc patia, amb prou feines podia passar del seu camp i inquietar Ter Stegen més que en alguna acció aïllada a pilota aturada. Semblava només qüestió de temps i de precisió que el gol dels de Valverde arribés i així ha estat. Tot just passat l’equador del primer temps, Rakitic ha assistit amb una gran passada Messi, que en clara posició irregular, ha controlat la pilota dins l’àrea, ha deixat clavat David López i ha batut sense pietat Pau, obrint així la llauna. Poc després, els mateixos protagonistes del primer gol, a punt han estat de fer el segon. Després d’una gran cavalcada, Rakitic ha combinat amb Messi però Pau ha desviat la rematada del migcampista croat amb una bona intervenció. L’1-0 però, ja havia donat ales als blaugrana, que ara sí, arribaven com un vendaval a l’àrea rival. A falta de deu minuts, la seva superioritat s’ha tornat a traduir en el marcador. Jordi Alba ha conduit un contraatac i ha aprofitat una pilota rebotada de Diop per assistir de primeres Messi, que només ha hagut de posar la punta de la bota dreta per tornar a superar Pau. Fins al descans, el Barça ha buscat sentenciar però no ho ha aconseguit i de fet, ha vist com els periquitos han estat a punt de retallar distàncies, amb una rematada al pal de Piatti, en l’única oportunitat realment clara que han creat en els primers 45 minuts.

L’inici de la segona part ha estat trepidant i en poc més de cinc minuts, primer Luis Suárez, d’esperó, i poc després Messi, engaltant una pilota dins l’àrea, han vorejat el gol. Entremig, Piatti a punt ha estat de marcar en una falta d’entesa entre Jordi Alba i Ter Stegen, però ha xutat massa desviat. El Barça tot i tenir controlat el partit, ha patit diversos desajustos en defensa i l’Espanyol gairebé ho aprofita, quan Baptistao ha rematat sol dins l’àrea. Umtiti, providencial, ho ha evitat. Veient-li les orelles al llop, els blaugrana han buscat ja sentenciar per evitar ensurts, i així ho han fet, a falta encara de 25 minuts per al final. I altre cop, amb un gol, el tercer de la nit, de Leo Messi, i a passada, de nou, de Jordi Alba.

Torn per Dembélé