El Barça de Valverde no afluixa i cada partit que passa es veu una millora en tots els aspectes del joc blaugrana, i la golejada d’ahir en el derbi contra l’Espanyol és el millor símptoma del bon inici de l’etapa del nou tècnic a la banqueta del Camp Nou.

Tot i les bones sensacions i l’avantatge de quatre punts respecte al Real Madrid, Valverde reclama calma. “ Des de fora pot semblar una victòria més fàcil del que realment ha estat el partit. L’Espanyol ha començat defensant bé, amb una pressió alta i ens ha costat trobar els espais. Quan s’ha obert el partit hem fet mal. Estem a principi de temporada i les diferències amb el Madrid no són significatives, però sempre és millor estar al davant i els punts d’avantatge són bons.”

El partit es va obrir amb un gol de Messi clarament en posició il·legal, i així ho va reconèixer l’entrenador blaugrana. “M’han comentat que hi podria haver fora de joc en el primer gol, però així és el futbol. Nosaltres hem tingut moltes ocasions de gol i hem merescut guanyar.”

Un partit més, Valverde va optar per col·locar Messi com a fals nou. “Estructurem l’equip segons els jugadors que tenim i la tendència que ells tenen. Per una banda teníem el desequilibri de Deulofeu i per l’altra la d’Iniesta i Jordi Alba. Tampoc volem perdre l’essència de ficar jugadors per dins, i el fet que Messi ens organitzi. Estic content per Dembélé, ha debutat bé i la idea és que conegui millor els companys i el mecanisme de l’equip per seguir millorant. Els companys li han donat suport i ha estat voluntariós i no ha tingut por d’encarar el rival.”

Especial també va ser el partit per a Semedo, que va deixar la primera gran actuació de la temporada. “És un jugador molt fort i ràpid que es projecta bé en atac. En la faceta defensiva també ens aportarà molt, i era normal que necessités un temps d’adaptació”, va reconèixer el tècnic del Barça. El pròxim repte serà el duel de Champions contra la Juve, partit que “no tindrà res a veure” amb el d’ahir.

Per acabar, Valverde es va pronunciar sobre la moció de censura presentada per Benedito: “Cadascú es pot expressar com vulgui, el Barça és un club dels socis i tots tenen dret a opinar. Si l’entorn està tranquil, els jugadors ho agraeixen.”