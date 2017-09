El Barça aprofita un nou empat blanc i ja té quatre punts més que el Madrid

Sembla que els jugadors del Barça no entenen de crisis. Amb la junta directiva, a qui ahir un sector del Camp Nou va demanar la dimissió en els últims minuts del derbi, molt criticada per com ha anat el mercat d’estiu i Agustí Benedito recollint ja signatures per interposar una moció de censura al president, Josep Maria Bartomeu, i la resta de directius, l’equip d’Ernesto Valverde ha començat a agafar avantatge sobre els seus rivals més perillosos en un inici de campionat immaculat. Tres punts més van sumar ahir els blaugrana en un derbi en què es van mostrar molt superiors a l’Espanyol, aprofitant així una nova ensopegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Els blancs, l’equip que semblava més en forma d’Europa i que, deien, estava destinat a guanyar-ho tot aquesta temporada, va tornar a empatar ahir a casa. Si abans de l’aturada de seleccions ho havia fet contra el València, ahir va ser un altre equip valencià, el Llevant, el que va empatar al Bernabéu, fet que posa en evidència que potser el Real Madrid tampoc s’ha reforçat tan bé com molts es pensaven i que el mercat estival tampoc ha estat tan encertat al Bernabéu, on s’han perdut una bona pila de gols de Morata i James, que no han estat reemplaçats.

El Real Madrid va tornar a empatar. I també ho va fer l’Atlético de Madrid. El Barça va aconseguir la tercera victòria consecutiva i ja són quatre els punts d’avantatge que tenen els de Valverde respecte als dos equips de Madrid. El campionat tot just comença, és veritat, però quatre punts sempre donen tranquil·litat i calma per poder treballar en un nou projecte que acaba de posar-se en funcionament, com és el de Valverde. El nou entrenador del Barça continua buscant la millor manera de fer mal al rival. Els seus equips sempre han anat cap a un 4-2-3-1 com a dibuix tàctic i, tot i que això dels dibuixos varia de manera constant durant els noranta minuts que dura un partit, ahir el Barça va dibuixar sobre el terreny de joc durant molts minuts aquesta estructura, amb Rakitic i Sergio Busquets davant de la defensa i amb la novetat de jugar sense ningú per la banda esquerra en atac, que durant molta estona va ser per a Jordi Alba d’àrea a àrea, ajudat per Iniesta. Així va ser perquè Deulofeu va ser l’encarregat d’obrir el camp per la dreta i Dembélé, el jugador fitxat com a substitut de Neymar, va haver d’esperar al minut 22 de la segona part per jugar els primers minuts amb la samarreta del Barça.

Fer mal al rival, però, sempre és més fàcil per a un equip que té Leo Messi. L’argentí va fer els dos gols del Barça a Vitòria en el triomf contra l’Alavés i ahir va tornar a decidir el partit amb els tres primers gols de l’enfrontament. El primer, després d’una excel·lent assistència de Rakitic i de deixar assegut David López. El segon, culminant un ràpid contraatac, que va tenir Jordi Alba com a protagonista destacat amb una de les innumerables curses que va fer per la banda esquerra. I el tercer, ja en la segona part, creuant una pilota després de rebre una altra assistència de Jordi Alba. Van ser tres gols i una superioritat abismal cada vegada que va tocar la pilota. Marcant, dirigint i assistint, especialment al seu amic Luis Suárez, que va jugar ahir els seus primers minuts en la lliga una vegada recuperat de la lesió que es va fer en la supercopa. Una mica mancat de ritme es va veure l’uruguaià, que va disposar de tres o quatre oportunitats clares de gol per batre el seu amic Pau López, fet que va aconseguir quan el partit acabava gràcies a la primera assistència de Dembélé com a jugador del Barça. Poc més de 22 minuts va tenir el davanter francès, que va poder comprovar com els aficionats ja l’han convertit en un dels seus, cridant el seu nom quan va sortir al terreny de joc amb La marsellesa de fons. Va actuar Dembélé per la banda dreta, per on va deixar l’assistència esmentada com a detall més destacat i una bona dosi de la que és la seva millor virtut, la velocitat.

L’Espanyol es podrà queixar amb raó del primer gol de Messi, aconseguit en posició de fora de joc, i de tenir mala sort en un parell de rematades de Piatti que van estar a punt d’acabar en gol, especialment la primera, que va anar al pal quan el partit encara no havia arribat a la mitja part, però si Quique analitza el partit veurà que els seus van ser superats clarament pel Barça en tots els aspectes del joc. El tècnic blanc-i-blau va sacrificar Jurado fent debutar Sergi Darder, va reforçar el mig del camp i va fer un parell de canvis en defensa. Els maldecaps del lateral dret els va mirar de solucionar amb Víctor Sánchez, que tornava després d’una lesió, i fent debutar Mario Hermoso a l’eix per un Naldo que no havia estat gaire afortunat contra el Leganés. Avançar les línies i pressionar la sortida de pilota del Barça a l’àrea de Ter Stegen va ser la idea de l’Espanyol per incomodar els locals, però poques vegades ho van aconseguir per culpa de l’encert dels blaugrana amb la pilota als peus i la confiança de tots els homes de Valverde. Van veure com la seva pressió era superada i com li feia mal el Barça en moltes situacions d’atac. Per les bandes amb Alba i Deulofeu, pel centre amb Messi. I fins i tot a pilota aturada. No acostuma a marcar el Barça gols en serveis de córner, però ahir Piqué va fer el quart de cap superant la defensa visitant amb facilitat. L’Espanyol ja havia tingut en partits anteriors aquests problemes, que el porten de moment a sumar només un punt –en el primer partit de lliga contra el Sevilla– en tres jornades. L’equip blanc-i-blau entra així en una situació preocupant que haurà de revertir amb els nous reforços que han arribat els últims dies i que han de donar més consistència al grup de Quique Sánchez Flores