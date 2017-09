Els va deixar desplomats

Leo Messi ja és pitxitxi de la lliga amb 5 gols gràcies al hat-trick d’ahir en el derbi contra l’Espanyol i el doblet que va fer a l’Alavés a Mendizorrotza. La voracitat de l’argentí no té límits i malgrat haver perdut un dels seus millors socis aquest estiu, Neymar, en manté d’altres en l’equip que l’ajuden a incrementar encara més uns registres espectaculars, mai vistos. Els derbis, els clàssics i les finals són partits que motiven especialment Messi, que si acostuma a no fallar, en aquests mai ho fa. Ja ha marcat 20 gols al conjunt blanc-i-blau en tots els enfrontaments, 18 en la lliga. A l’Espanyol, va marcar-li un pòquer de gols en la temporada 2011/2012 i un trio de gols en la 2014/2015, al qual caldrà afegir el que va aconseguir ahir. Sempre que es veuen les cares, els desploma.

El primer, però, va arribar en un clar fora de joc que ni el linier ni l’àrbitre van veure. Messi va rebre una gran assistència de Rakitic dins de l’àrea, amb un regateig sec va deixar assegut al terra el seu marcador i caient va clavar-la a l’escaire. Era el minut 25 i poc després va fer una excel·lent paret amb Rakitic que va estar a punt d’acabar amb el gol del croat. En el minut 35 va firmar el seu segon gol després d’una assistència de Jordi Alba des de l’esquerra, que va aprofitar un refús desafortunat de Diop. L’argentí es va anticipar a Pau López en la rematada per posar la punta del peu per fer el segon. Va completar el trio de gols en el minut 21 de la segona meitat, de nou després de rebre una altra assistència d’Alba, el seu nou gran soci en la banda esquerra blaugrana. Leo hauria pogut marcar algun gol més en algunes ocasions aïllades però va deixar que Piqué i el seu amic Luis Suárez completessin la maneta contra el rival ciutadà. En els primers partits, a Messi, se l’havia vist una mica capcot, sense somriure tant, preocupat potser per com anirien les coses sense Neymar i si l’equip perdria competitivitat. L’arribada de Dembélé, la bona feina d’Ernesto Valverde i els bons resultats li estan tornant l’alegria. A Messi, se’l va veure motivat i implicat, amb moltes ganes de tornar a posar el Barça al capdamunt de tot.

Farà bé Josep Maria Bartomeu d’aconseguir que Messi firmi d’una vegada per totes el nou contracte que el lligui al Barça de per vida. Ja ha explicat el president que el seu pare, que té poders, sí que ha estampat la signatura però el soci blaugrana segur que es quedarà molt més tranquil si veu la foto protocol·lària del president del club amb l’emblema de l’equip estampant la firma més desitjada.