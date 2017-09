Un dels punts d’atracció del derbi contra l’Espanyol era veure per primer cop en acció amb la samarreta blaugrana Ousmane Dembélé, el fitxatge més car de la història del Barça. Tot just va disputar els últims 25 minuts, però van ser suficients per saldar l’estrena de forma positiva. “Ha estat una gran victòria i he sentit molta emoció. He complert un somni”, va comentar el jove davanter francès, autor de l’assistència cap a Luis Suárez que va significar el 5-0 definitiu. En unes declaracions a BeIN Sports France, va explicar que abans de saltar al camp Ernesto Valverde li va dir que estigués “tranquil”, i que se li va fer “estrany” jugar al costat del millor del món, referint-se a Leo Messi. També va desvetllar que Luis Suárez li havia dit que si jugava li passés la pilota perquè es desmarcaria. “Ho ha fet i ha marcat. Estic molt content”, va dir el davanter, que confia que l’equip faci una bona temporada.

La satisfacció de Dembélé va coincidir amb les valoracions positives procedents de diverses bandes. “Ha estat bé. Quan ha entrat el resultat ja era favorable i això ajuda, però el més important és tenir els companys al costat per facilitar-se la feina. Té bones condicions i esperem molt d’ell”, va manifestar Robert Fernández quan se li va preguntar quin balanç feia del debut com a blaugrana del jugador. El secretari tècnic blaugrana va fer èmfasi en la dificultat que suposa per a un jugador de només 20 anys estrenar-se al Camp Nou, i encara més amb les expectatives que ha despertat el seu fitxatge. En aquest sentit, Ivan Rakitic va apel·lar a no afegir-li un extra de pressió: “Cal donar-li temps perquè no és fàcil entrar al Barça, però amb tot el talent que té, la força i la velocitat ens ajudarà molt.”

El migcampista croat també va explicar que el vestidor blaugrana ha donat una bona benvinguda a Dembélé perquè l’adaptació com a jugador blaugrana li sigui còmoda. Un fet que Ernesto Valverde va ratificar en la roda de premsa posterior al derbi: “El vestidor l’està protegint en tot moment.” L’entrenador del Barça també va destacar que es tracta d’un jugador en el qual hi ha posades “moltes esperances per tot el que ens pot aportar”. “La idea és que vagi entrant de mica en mica en la competició”, va afegir-hi. En aquest context, la visita de demà de la Juventus, coincidint amb l’estrena de la Champions, s’adverteix com una nova i atractiva oportunitat per reafirmar les bones sensacions.