“Va ser una bona arrencada; les sensacions són positives”

El Barça-Espanyol de dissabte va servir per copsar diverses realitats. A la gespa, la superioritat manifesta del Barça de Valverde en el derbi i signes evidents, un partit més, de la dolçor amb la qual ha iniciat Leo Messi la temporada. A les graderies, l’alegria culer pel 5-0 contra els periquitos per una banda i crits de disconformitat sobretot des de la grada d’animació i el gol sud contra la gestió de l’actual junta directiva, per l’altra. I als annexos de l’estadi, la fotografia de llargues cues per signar a favor del vot de censura, abans i després del partit.

El barcelonisme va gaudir de la maneta contra l’Espanyol i de l’enèsima exhibició de Messi, però molts ulls estaven ahir posats també fora del terreny de joc per veure quina seria la resposta del soci a la moció de censura impulsada per Agustí Benedito. El primer dia de recollida de signatures al Camp Nou es va saldar amb un total de 2.920 firmes, dada oficial. Moltes per alguns; poques per d’altres. Benedito, lògicament, forma part del primer grup. Optimisme moderat en l’anàlisi: “Les sensacions són positives. Tothom va poder veure quina va ser l’afluència a les carpes. Va ser una bona arrencada. Costarà perquè 16.570 firmes són moltes, però el dissabte vam poder constatar la gran quantitat de socis que donen suport a la iniciativa”, assegurava ahir Benedito a L’Esportiu.

El mateix Benedito, de fet, va ser l’encarregat dissabte de donar la xifra oficial al tancament de la jornada a través del seu compte de Twitter: “Vull donar les gràcies a tots els 2.920 socis que ja han signat pel vot de censura. Sou molt grans. De nou, gràcies!”, va piular. I entre aquests 2.920, menció especial per a la firma de Joan Laporta. “El seu era un suport esperat. Li estic agraït per haver estat dels primers. Estic molt content i ara cal seguir sumant”, explicava Agustí Benedito.

“Els crits contra Bartomeu em van semblar lògics. Hi ha molta gent amb ganes de deixar clar el seu malestar. Destacaria, però, la importància de saber separar el magnífic resultat de l’equip respecte al sentiment de desaprovació que hi ha per la manera de fer d’aquesta junta. Que després d’un 5-0 i que el Madrid hagi empatat, vingui gent a firmar, diu molt de la situació actual que viu el club”, assegura. Benedito confia recollir molts més suports demà en el partit de Champions contra el Juventus i admet en paraules a L’Esportiu que estan treballant per corregir certes “cosetes d’àmbit logístic.” “Hi ha gent que dissabte va marxar sense poder donar-nos la seva firma. Els esperem el dia de la Juve. Vam tenir alguns problemes tècnics amb alguna de les impressores. Corregirem això i altres detalls de caràcter organitzatiu. Reubicarem algunes persones de l’equip de voluntaris per agilitzar la feina a les carpes. Potser vam posar massa voluntaris a l’entrada a l’estadi per informar al soci. Contra la Juve hi haurà menys gent repartint prospectes i més gent a les carpes. Volem evitar tantes cues. Cada una de les quatre carpes va deixar una mitjana de cinc firmes per minut, però volem millorar la ràtio d’eficiència i evitar tantes aglomeracions.”

Avui, per la Diada, estaran habilitades les carpes del Camp Nou (Arístides Maillol, portes 7 i 14), la de l’avinguda Diagonal 589 i la d’Aribau 242. L’única que no estarà oberta és la del passeig de Gràcia, 18, tancada els festius.