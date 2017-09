Messi posa la cinquena

Messi, a més, ha enviat quatre xuts al pal i va fallar un penal a Vitòria

Passen les temporades, canvien alguns dels seus companys en atac, va sumant anys –aquest mes de juny en va fer trenta– però Leo Messi sempre hi és i continua sent el gran líder del Barça, demostrant-ho a més setmana rere setmana. El deu blaugrana ha començat la temporada al millor nivell i tot i que el conjunt de Valverde està encara en ple procés de creixement i encaixant alguns dels nous fitxatges –el nou soci de l’argentí al davant, Ousmane Dembélé, tot just va debutar aquest dissabte– el seu rendiment segueix estant molt lluny de minvar. Igual que la seva capacitat golejadora. Sense Neymar Júnior, i absent Luis Suárez de les dues primeres jornades, al Camp Nou contra el Betis i a Vitòria, Messi, amb total llibertat, gairebé més que mai, de fet, per moure’s per on vol i per aparèixer per totes bandes, ha assumit gairebé tota la responsabilitat davant de porteria en aquest inici de temporada. Els cinc gols en els tres primers partits de lliga així ho confirmen. No va servir de res, però, l’únic gol que va fer el Barça en la supercopa d’Espanya, de penal això sí, també obra seva. Aquest curs, doncs, tot just encara a principis del mes de setembre –l’última temporada en va acumular un total de 54–, ja ha aconseguit mitja dotzena de gols.

Les cinc dianes en la lliga permeten al crac blaugrana liderar amb autoritat la taula de màxims golejadors del campionat –els immediats perseguidors, amb tres gols, són Juanmi, de la Real Sociedad, i Maxi Gómez, del Celta– i encara en podria haver fet més si hagués tingut una mica més de sort i d’encert en les dues primeres jornades. I és que en el primer partit, contra el Betis, i tot i que es va quedar sense marcar, Messi va enviar ni més ni menys que tres pilotes al pal. També va topar amb la fusta a Mendizorrotza, on a més, va fallar un penal, encara amb 0-0 en el marcador. Amb dues dianes, però, en la segona part, va corregir el seu desencert des dels onze metres. I quan ja no va tenir cap mena de pietat del porter rival, en aquest cas Pau López –a l’argentí potser també li va passar pel cap aquella trepitjada del porter periquito fa dues temporades– va ser dissabte, quan va signar un hat-trick, el 38è que aconsegueix en les 14 temporades ja que encadena des que va debutar amb el primer equip blaugrana. Amb tot, ja són un total de 20 gols contra l’Espanyol, xifra que el converteix en el màxim artiller de la història dels derbis. Els periquitos, a més, es consoliden com un dels seus rivals preferits. Els equips a que Messi ha fet més gols són l’Osasuna, el Madrid, el València, l’Atlético de Madrid i el Sevilla.

Amb aquesta arrencada, a més, Messi ha igualat el seu millor inici de lliga en l’aspecte golejador. La temporada 2013/14, amb Gerardo Martino a la banqueta, també va aconseguir marcar cinc gols en les tres primeres jornades. Aleshores, va fer un doblet en la primera jornada, a casa contra el Llevant, es va quedar sense marcar en la segona, a La Rosaleda, i va signar un hat-trick en la tercera, i en els primers 45 minuts, a Mestalla. Aquell campionat, però, en gran part per culpa de les lesions i perquè l’equip va estar molt per sota del seu nivell habitual –és l’última temporada i l’única de les darreres nou en què no es va guanyar ni Champions, ni lliga ni copa–, va acabar amb només 28 gols. Una xifra que si no passa res estrany, li hauria de quedar petita aquesta lliga a Messi, que ha posat la directa cap aconseguir el que seria el seu cinquè trofeu Pichichi. I és que de moment, el que ha estat el seu gran competidor els últims anys per ser el màxim artiller del campionat, Cristiano Ronaldo –el portuguès ha estat tres cops pitxitxi, el 2011, el 2014 i el 2015– encara no ha pogut ni debutar en la lliga per culpa de la sanció de cinc partits que va rebre per l’empenta a l’àrbitre i expulsió en l’anada de la supercopa d’Espanya, i no ho farà fins a la cinquena jornada.

Màxim golejador de la història de la lliga espanyola des que fa tres temporades va superar Zarra –ja l’avantatja en més de 100 gols–, si Messi aconseguís de nou el Pichichi –el curs passat ja ho va ser amb 37 gols i també va guanyar la Bota d’Or–, entraria en el selecte grup de jugadors que han estat màxims golejadors de la lliga cinc cops o més, com Di Stéfano, Quini i Hugo Sánchez i Zarra, que ho va ser sis vegades.