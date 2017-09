El Barça, present en la Diada

El Barça no va fallar a la seva cita amb la Diada de Catalunya, i un any més va estar present en els actes commemoratius de l’Onze de Setembre, participant en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova. El president, Josep Maria Bartomeu, va encapçalar l’àmplia delegació del club, que també va estar formada pels vicepresidents Jordi Cardoner i Carles Vilarrubí, a més dels directius Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca, Oriol Tomàs i Xavier Vilajoana. També van assistir als actes diversos esportistes i tècnics. El primer equip blaugrana va estar representat per Sergi Roberto i també hi van assistir l’entrenador de bàsquet, Sito Alonso, acompanyat del jugador Pau Ribas; el tècnic de futbol sala, Andreu Plaza, amb el capità Paco Sedano; el tècnic d’hoquei sobre patins, Edu Castro, i el capità Aitor Egurrola. Del femení també hi van ser presents l’entrenador, Fran Sánchez, i la capitana Laura Ràfols. La secció d’handbol no hi va poder assistir ja que tenia entrenament. El futbol formatiu va estar representat pel secretari tècnic, Jordi Roura, i els jugadors de l’aleví A Pau Prim, Hèctor Font i Marc Guiu i els de l’aleví B Dereck López, Pol Trigueros i Tomás Marqués. Tampoc hi va faltar l’Agrupació Barça Jugadors, amb Ramon Alfonseda al capdavant.

Un cop feta l’ofrena, Carles Vilarrubí va destacar la satisfacció que representa “poder estar aquí com és tradició en representació del barcelonisme, amb els nois joves que han encapçalat la delegació i amb la màxima il·lusió posada en el futur i en l’esport, que és el que s’ha de pensar en una jornada festiva com aquesta”. A més, i interrogat sobre els càntics de dissabte contra la directiva i el vot de censura impulsat per Agustí Benedito, el vicepresident segon del club va respondre: “Bartomeu se sent fort i estem molt animats. Només han passat dos anys de les eleccions i ens queden quatre anys de mandat. Objectivament no es donen les condicions per a una acció d’aquestes característiques, però els socis tenen tot el dret a promoure una moció i seran els socis els que decidiran.”

A Vilarrubí també se li va preguntar, en el cas que Catalunya sigui independent, en quina lliga jugaria el Barça, tot i que el directiu no es va mullar gaire: “No entenc per què només ens ho pregunten a nosaltres, i no a la resta d’equips catalans. Jugaríem en la mateixa lliga que l’Espanyol i el Girona. No soc un vident polític ni el Barça és un actor de la situació política que viu Catalunya. La nostra feina són els objectius esportius.”