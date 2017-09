El retorn més exigent

Torna la Champions League i ho fa amb un plat fort, com és el duel d’aquesta nit al Camp Nou contra la Juventus, el subcampió d’Europa i campió de la lliga italiana. Paraules majors. Un duel de màxima exigència per al Barça contra el rival que precisament el va eliminar la temporada passada en els quarts de final, i de manera més que contundent, amb un 3-0 en l’anada, a Torí, i un 0-0 en la tornada, en què la remuntada, al contrari del que havia passat contra el PSG, no va ser possible. Després de dos anys seguits dient adeu a la màxima competició continental massa aviat, en els quarts de final –fa dues temporades el botxí va ser l’Atlético de Madrid–, el conjunt blaugrana està obligat enguany a millorar el paper i a lluitar fins al final per ser a Kiev el dissabte 26 de maig. El primer pas el pot fer ja avui, començant a encarrilar-ho amb una victòria, no només la classificació per als vuitens de final sinó també el primer lloc del grup, ja que tot fa preveure que, si no hi ha una sorpresa monumental, seran els catalans i els italians els que es jugaran la primera plaça. I és que tant l’Sporting Club de Portugal com l’Olympiacòs estan, com a mínim, un graó per sota, tot i que a Europa no s’hi val a badar.

La d’aquesta nit, supercopa d’Espanya a banda, serà també la primera gran prova de foc per al Barça de Valverde, que en la lliga ha sumat un ple de tres triomfs, i ara està més fet i disposa ja de més cares noves que quan es va enfrontar al conjunt blanc en el doble duel de fa ja gairebé un mes. Servirà doncs, en certa manera, de termòmetre per veure de què poden ser capaços els blaugrana a la Champions, que és on han punxat els últims anys i no han mostrat el nivell requerit per aspirar al títol. Al Camp Nou, però, el Barça encadena 21 partits sense perdre –19 victòries i 2 empats– en la màxima competició continental.

Per afrontar l’estrena a la Champions, és molt probable que Valverde aposti per un onze molt similar al que va golejar i va convèncer dissabte contra l’Espanyol. Un dels possibles únics canvis pot ser el de Dembélé, que va deixar molt bones sensacions en l’estona del seu debut, per Deulofeu. Caldrà veure, també, si Semedo es manté en l’onze, ja que hi ha números perquè Sergi Roberto, ja recuperat de les molèsties al genoll esquerre que el van fer ser baixa en el derbi, ocupi el lateral dret, com ja va passar a Mendizorrotza. Rafinha i Arda Turan són les úniques baixes per lesió que té el Txingurri, que tampoc podrà disposar, però, per al partit d’avui de Paco Alcácer per culpa d’una gastroenteritis d’última hora que li va impedir entrenar-se ahir a la tarda amb la resta dels seus companys. Un cop acabada la sessió, l’entrenador blaugrana va donar la llista de convocats, de la qual també es van quedar fora, per decisió tècnica, Digne, Vermaelen i Aleix Vidal.

Més problemes tindrà Massimiliano Allegri, que no podrà disposar de diverses peces clau. I és que Chiellini, Höwedes, Marchisio, Khedira i Mandzukic, lesionats, no van ni viatjar a Barcelona, on l’expedició torinesa va arribar ahir a la tarda però no s’hi va entrenar. Tampoc no ho va fer Cuadrado, que es perdrà el duel per sanció, ja que va ser expulsat en la final de Cardiff. Els bianconeri, doncs, presentaran moltes diferències respecte als quarts de final del mes d’abril passat, sobretot en defensa, ja que homes decisius com Dani Alves i Bonucci han marxat aquest estiu,al PSG i al Milan, respectivament. Tot i això, s’han reforçat bé, incorporant jugadors com ara De Sciglio, Douglas Costa, Matuidi o Bernardeschi, entre d’altres, i continuen tenint les grans amenaces de Dybala, Higuaín i l’etern Buffon sota els pals, sempre un mur per a Messi, que buscarà allargar el seu gran moment de cara a porteria i aparèixer, com acostuma a fer, en les grans nits europees.