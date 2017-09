El Barça es desfà de la Juventus amb un treballat triomf (3-0)

Cinc mesos després de quedar eliminat de la Champions per la Juventus i sense marcar cap gol en els dos partits de quarts de final, el Barça ha tornat a la màxima competició continental i ho ha fet amb un contundent triomf, molt treballat tot i el resultat, contra el mateix rival. El gran artífex de la victòria, com gairebé sempre, ha estat Leo Messi, amb dos grans gols. L’altre, ha estat obra de Rakitic, després d’una gran acció de l’argentí. Tot i la decepció en la supercopa d’Espanya contra el Madrid, els de Valverde confirmen així el seu bon moment. Després de sumar un ple de tres triomfs en la lliga, la bona estrena també a Europa, representa tota una dosi d’autoconfiança per al conjunt blaugrana, que també ha sabut patir en la primera part, de cara a aquesta temporada que tot just ha començat.

Des de l’inici ha quedat clar que tot i tenir moltes baixes, i importants, la Juventus complicaria molt les coses. De Sciglio i Pjanic, amb dos xuts llunyans, han avisat abans del primer quart d’hora i a la contra, els torinesos sempre han creat sensació de perill. El Barça ha apostat per la paciència però li ha costat trencar línies i apropar-se a l’àrea de Buffon. Messi, en una falta provocada per Iniesta a la frontal, ha tingut la primera gran ocasió dels blaugrana, però el seu xut s’ha estavellat a la barrera i el de Suárez, en el posterior refús, l’ha desviat Buffon a córner amb una gran intervenció. Millor plantat al terreny de joc i amb totes les línies molt juntes, es veia més còmode al conjunt italià, que ha anant vorejant la porteria de Ter Stegen amb certa freqüència durant tot el primer temps. La concentració de la defensa blaugrana, sempre atenta, ha evitat mals majors. I tot i patir, Dembélé hauria pogut marcar passada la primera mitja hora amb una recuperació dins l’àrea però Sandro ho ha evitat. La cosa no feia gaire bona pinta, ja que donava sensació que si algú havia de marcar, per mèrits, era el conjunt torinès, però quan pitjor ho estava passant el Barça, sent incapaç de fer mal a la Juve i esquitxant aigua davant les constants arribades rivals, ha trobat petroli gràcies al de sempre, Leo Messi. Dembélé, amb un canvi de ritme al mig del camp, ha creat incertesa a les files italianes, i l’argentí, després de combinar amb Suárez a la frontal, s’ha tret de la màniga un xut poc potent però molt col·locat que ha arribat a impactar en el pal i que li ha permès batre Buffon per primera vegada en la seva carrera.

El Barça no s’ha conformat amb el mínim avantatge i ha començat el segon temps disposat a buscar el segon gol. I després que Dybala hagi perdonat l’empat i que l’àrbitre traiés de polleguera al públic i a Messi, ensenyant-li una groga per demanar-la a un rival, l’argentí ha iniciat estat clau, amb una acció individual, per aconseguir el segon gol, obra de Rakitic, que no ha perdonat a porteria buida, fent pujar el 2-0 al marcador al minut 55. Una altra dosi de confiança per al conjunt blaugrana, que a partir de llavors ja s’ha convertit gairebé en l’amo i senyor del partit. Messi però, no n’ha tingut prou i en l’equador d’aquesta segona part -encara amb 1-0 havia enviat una pilota al pal-, ha fet el 3-0 superant Buffon amb una canonada des de la frontal. Ja són 8 gols els que duu el deu blaugrana en aquest inici de curs. Dissabte va fer un hat-trick i ahir, un doblet. En el tram final, Benatia ha estat a punt de retallar distàncies de cap però, Piqué, sota pals, ho ha evitat.