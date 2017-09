Semedo pren velocitat

Visita d’alçada per començar la Champions i titular al lateral dret. La millor demostració que Nélson Semedo s’ha guanyat la confiança d’Ernesto Valverde, així com també de l’afició blaugrana present ahir a les grades del Camp Nou. De fet, més d’una vegada es va guanyar els aplaudiments del públic, merescuts després d’una actuació ben destacada. En aquest sentit, a banda de velocitat, va demostrar rigor defensiu, un factor que presentava dubtes tractant-se d’un lateral amb un marcat caràcter ofensiu. Tot plegat, per transmetre solidesa a l’equip, que continua sense encaixar. I ahir la seva aportació va ser important per mantenir la porteria intacta.

Durant els primers partits de la temporada ja havia mostrat que la velocitat és una de les seves millors armes. Una virtut que ahir va ser molt important per contrarestar el perill del Juventus. El portuguès no ho tenia fàcil tenint en compte les parelles de ball amb les quals li va tocar ballar per la banda dreta. I és que Douglas Costa i Alex Sandro tampoc van gens mancats de rapidesa. Tot i això, va sortir vencedor dels duels per tal de neutralitzar el perill que podia arribar per la seva banda.

Semedo també va arribar puntual a l’hora d’ajudar els companys en les urgències. En aquest sentit, va ser important per evitar que algunes ocasions clares del Juventus es convertissin en gols, com ara just abans d’arribar al descans. Dues vegades en la mateixa jugada va aparèixer per interposar-se en els xuts del rival després d’una jugada enrevessada. Tornaria a estar atent per evitar ensurts a la segona part, demostrant que la seva adaptació al sistema de joc blaugrana va tan ràpid com les seves cames. Li falta, però, mostrar-se més incisiu de mig camp cap endavant.

En aquest sentit, ahir va estar mesurat a l’hora d’afegir-se a l’atac, conscient que el nivell del rival obligava a no prendre riscos excessius. Va tenir com a company de banda Ousmane Dembélé. Una associació que permet despertar expectatives positives, però que necessita més recorregut. Sobretot per part de Dembélé, encara tímid a l’hora de deixar-se veure.