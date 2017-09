Només hi ha un rei

Ter Stegen no ha encaixat cap gol en els últims quatre partits

Començar la lliga de campions, sobretot quan t’estrenes a casa, amb una victòria sempre ha estat molt important. Una derrota com a local en el primer partit l’arrossegues de manera perillosa durant tota la competició. T’obliga a no punxar en cap altre partit. El Barça no va fallar ahir en l’estrena en la Champions, aconseguint una victòria de prestigi que va tenir com a gran protagonista, una vegada més a Leo Messi. El triomf, aconseguit amb una segona part excel·lent, és important per partida doble, tenint en compte que el rival era la Juventus, l’equip del grup amb el que t’hauries de jugar la primera plaça, sempre important per al sorteig de vuitens de final.

Messi va ser el gran protagonista del partit com ho està sent pràcticament en tots els partits des que ha començat la temporada. Sense Neymar i amb Luis Suárez lesionat els dos primers partits i encara buscant el seu millor moment de forma, la capacitat ofensiva del Barça passa per les botes de l’argentí. No va marcar contra el Betis, però va enviar tres pilotes als pals. Penal fallat i els dos gols a Mendizorrotza i hat-trick en el derbi contra l’Espanyol de dissabte passat havien estat alguns dels seus números en els tres primers partits de lliga. Ahir, després de buscar molt el desequilibri sense gaire sort en els primers 44 minuts, va poder batre per fi a Buffon. No ho havia fet mai, fins ahir. No havia pogut batre al gran porter italià ni en la final de Berlín ni en cap dels dos partits de l’eliminatòria de quarts del curs passat, quan la Juventus va eliminar el Barça sense encaixar ni un sol gol. Ahir es va acabar la mala ratxa de l’argentí contra Buffon, posant el partit favorable als d’Ernesto Valverde en l’últim minut de la primera part amb un xut creuat i ajustat al pal que va arribar precedit d’una bona combinació amb Luis Suárez i un bon inici de la jugada de Dembélé, que amb un regat va poder aconseguir superioritat i desequilibri en la sempre seriosa defensa de la Juventus. Va ser una de les poques accions destacades del davanter francès, a qui en el seu primer partit com a titular s’el va veure mancat de rodatge.

El gol que va obrir el marcador va ser només un tast de tot el que esperava en la segona part, en la que Messi va tornar a meravellar no només al Camp Nou, a tot el món, convertint-se en l’estrella d’un grup que ahir va jugar a un gran nivell de manera coral. Se sap que Messi ha d’estar content sobre el camp. De la mateixa manera que se sap que quan algú el fa enfadar es converteix en tota una amenaça per al rival. L’àrbitre eslovè, Darmin Skomina, va tenir una part de culpa de la golejada encaixada per la Juventus. Una clara falta sobre Messi en els primers minuts de la primera part la va convertir en groga per a l’argentí per protestar. La decisió va encendre el davanter blaugrana, que va convertir aquella ràbia en un recital de futbol i en un allau d’oportunitats davant la porteria de Buffon. El pal va impedir un nou gol de l’argentí i poc després una cavalcada seva per la banda esquerra la va aprofitar per Rakitic per fer el segon gol del partit. Però l’argentí volia més. Així, cap al quart d’hora només un gran porter com Buffon va impedir que marqués de falta. Ja no va poder fer res el porter italià per evitar el segon de Messi i el tercer del Barça en una jugada de contraatac que va arribar després d’una gran recuperació en defensa. Grans números ja de l’argentí que ha marcat vuit gols en els sis partits oficials que s’han disputat, comptant els dos de la Supercopa contra el Real Madrid.

La recuperació està sent una de les armes de l’equip de Valverde. El tècnic va deixar clar des de la seva arribada que volia l’equip jugant junt i pressionant la sortida de pilota del rival per recuperar-la aviat. Els blaugrana ho estan fent molt bé en aquests primers partits de temporada. Pressionen tots, també Messi i aconsegueixen accions de perill després de recuperar la pilota. És una arma per atacar i també per defensar. Va caure el Barça contra el Real Madrid en la Supercopa, però no ha encaixat cap gol ni en els tres partits de lliga, ni en el d’ahir contra la Juventus. Bona part de culpa la té el bon moment pel que passa Ter Stegen. L’alemany va aturar ahir totes les rematades que li van fer els italians, sobretot amb xuts des de fora de l’àrea, especialment perillosos els de Pjanic i De Sciglio quan el marcador encara d’empat a zero. Gran seguretat està donant Ter Stegen, com també la parella de centrals que formen Piqué i Umtiti.

Cap gol encaixat i exhibició ofensiva de Messi van donar ahir una victòria de prestigi a l’equip blaugrana. Havia guanyat el Barça els seus tres primers de lliga, però l’inici de la lliga de campions era un bon moment per mesurar el moment dels blaugrana. La golejada contra el finalista de l’última edició referma que el projecte de Valverde ha començat amb bon pas.