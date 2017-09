La junta amplia el termini fins al 27 de setembre

La junta directiva del FC Barcelona es va reunir ahir en sessió ordinària. El seu portaveu, Josep Vives, va explicar que havien decidit, després d’analitzar un informe d’un important despatx d’advocats i haver escoltat el síndic del soci, ampliar la data límit que té Agustí Benedito per lliurar un mínim de 16.570 signatures que facin possible que es pugui votar una moció de censura contra el president, Josep Maria Bartomeu, i la directiva del club. Vives va dir que havien traslladat la data límit del 19 al 27 de setembre a dos quarts de dotze de la nit, considerant que el període de recollida de signatures començava a comptar des de l’endemà de la recollida de les butlletes per part de Benedito i també que els dissabtes són considerats hàbils. En aquest sentit, Benedito, que avui ha convocat una roda de premsa, continua considerant que té temps fins al 2 d’octubre per lliurar les adhesions. Vives es va mostrar molt clar i va dir que si les porta el 2 d’octubre estarà fora de termini.

Vives va ser preguntat per la posició del club respecte al referèndum de l’1 d’octubre, i el portaveu del Barça va deixar clar que el club sempre està a favor del que decideixi la majoria del poble català. “La posició del club sobre el procés és molt clara des de fa anys. Es va adherir al Pacte Nacional pel Referèndum. Sempre estarem al costat del que decideixi la majoria del poble de Catalunya. No preveiem l’escenari de cedir espais perquè ningú ens ho ha demanat. No entrem en el fet de si el referèndum és legal o il·legal, però sempre estem al costat de la llibertat d’expressió”, va assegurar Vives, que va defensar les pancartes aparegudes en els últims partits a l’estadi: “El Camp Nou és un temple de la llibertat. El club sempre ha defensat que tots els seus socis s’expressin lliurement mentre ho facin amb respecte i civisme. Al club hi ha pluralitat. Les pancartes formen part de la història del club.” Vives també va dir que no creuen que el partit contra Las Palmas, que s’ha de jugar el dia 1 d’octubre, canviï de data. El portaveu del Barça també va contestar al president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, que va assegurar que en cas d’independència de Catalunya, el Barça no jugaria la lliga. “Nosaltres amb Tebas no hem de parlar de política. El club no està gens preocupat per aquest assumpte. Competim per guanyar la lliga. Som el segon club de futbol amb més valor del món. Una marca cobejada per tot el món i totes les lligues ens voldrien tenir”, va dir Vives, que també va contestar al Real Madrid en les seves crítiques als àrbitres. “Hem d’ajudar els àrbitres. En tots els esports. És molt difícil arbitrar. Els hem d’ajudar també en l’aspecte tecnològic, estem sempre a favor del VAR, respectant un marge d’error que tots tenim. No hem de parlar dels àrbitres, és afegir-los pressió.”

Per acabar, va expressar la idea del club sobre la continuïtat de Messi i Iniesta i es va mostrar en la mateixa línia que el president. “Messi i Iniesta estaran aquí fins quan ells vulguin. Estan molt implicats amb el club, se senten fantàsticament bé i volen seguir. Els fets ho demostren”, va concloure.