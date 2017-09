Fins quan tu vulguis, Andrés

“El soci del Barça ha d’estar tranquil. Messi i Iniesta estaran aquí, al Barça, tant com ells vulguin.” Ho va dir Josep Maria Bartomeu dimarts a la nit als micròfons de Barça TV abans del partit de Champions contra la Juve. Ho va repetir en acabar el partit a TV3. I ahir a la nit, en l’entrevista concedida a 8tv, va tornar a insistir en el mateix missatge. Dies de firmes a can Barça. Mentre 7.278 socis ja han signat a favor del vot de censura promogut per Agustí Benedito, Bartomeu espera dues firmes. Tot el barcelonisme desitja aquestes dues signatures. La voluntat del club és clara en aquest sentit. El Barça no es pot permetre perdre ni tampoc maltractar dos símbols de la història blaugrana –ni per tot el que han representat ni per la seva transcendència cabdal encara avui dia en el joc del Barça– i hi ha voluntat d’entesa. Però falta el més important: la foto. Falta la fotografia amb Messi i falta la fotografia amb Iniesta. En el cas de Leo, l’acord amb Jorge Messi, amb el germà i el director de la seva fundació permeten respirar més o menys tranquils en aquest sentit, però en el cas d’Iniesta la cosa fa massa dies que s’eternitza. El futbolista de Fuentealbilla va desmentir el president fa uns dies negant que ja hi hagués un principi d’acord, i en acabar el partit contra la Juve va dir que no hi havia novetats. Messi i Iniesta renovaran, perquè renovaran, però angoixa la tardança de les dues fotografies.

Messi és Messi. I Iniesta és Iniesta. Dos genis. El crac argentí ha iniciat la temporada de manera espectacular, amb números de Bota d’Or i tutorials de Pilota d’Or. Leo ja ha fet vuit gols, i fins i tot Buffon, un dels pocs porters a qui encara no havia batut, ha acabat cedint a la voracitat del 10. No té sostre. Manarà en el futbol mundial fins que ell ho vulgui. El cas d’Iniesta és diferent. Els problemes físics l’han frenat en excés les últimes temporades i la seva irregularitat ens ha privat del seu talent en massa ocasions. Als 33 anys, molts oloraven el declivi del capità, però a Iniesta li queda encara futbol a les botes. El manxec sembla que viu una segona joventut en aquest inici de temporada i en cinc partits ja ha donat arguments suficients a favor de la seva renovació.

“No hi ha res nou sobre la renovació. Em preocupa més què passa al camp. I al camp soc feliç.” Paraula d’Iniesta. Ho va dir després del seu partidàs contra l’equip d’Allegri. Recital. Certament, a Iniesta, se’l veu de nou feliç a la gespa. Una contusió a la cama dreta en la supercopa contra el Madrid el va deixar fora del debut en la lliga contra el Betis, però des que va reaparèixer a Vitòria contra l’Alavés, minuts i més minuts. Minuts de bon futbol. Iniesta és el novè futbolista de la plantilla amb més participació en aquest inici de temporada 2017/18 comptant les totes les competicions oficials (316 minuts). Es va perdre els últims minuts del partit contra el Madrid al Camp Nou i també el clàssic al Bernabéu i el partit contra el Betis, però des del retorn a Vitòria ja acumula cinc partits com a titular. Titular contra l’Alavés (0-2), en el derbi (5-0) i en la Champions dimarts contra la Juve (3-0), més les dues titularitats amb la selecció espanyola en els compromisos classificatoris per al mundial de Rússia, primer contra Itàlia (3-0) i després contra Liechtenstein (0-8). Bàsic per a Valverde, bàsic per a Lopetegui.

Contra la Juventus, Andrés Iniesta va sumar el seu partit número 125 en la Champions. Ara feia temps que el manxec no encadenava tants partits seguits jugant i com a titular. L’inici de temporada del capità permet somiar. Des del començament del curs 2015/16 que el de Fuentealbilla no tenia tanta continuïtat. Fa dos anys, entre agost i setembre del 2015, va ser titular en la lliga contra l’Athletic (0-1) i el Màlaga (1-0), ho va ser contra Eslovàquia amb la selecció (2-0), va tenir minuts contra Macedònia i va repetir titularitats contra l’Atlético al Calderón (1-2) i a l’Olímpic de Roma en la Champions (1-1). Des de llavors, mai més de tres partits seguits sencers amb Luis Enrique.

Dissabte a Getafe, o dimarts a casa contra l’Eibar, Iniesta entrarà en les rotacions. Li toca. Però està demostrant que té corda per a estona. Llarga vida al capità.