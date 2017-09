En una entrevista concedida ahir al programa Fora de Joc, de 8TV, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va valorar els diversos temes de l’actualitat del club i, tot i les crítiques rebudes, va defensar la feina feta aquest estiu en matèria de fitxatges, destacant el plus que aportaran les noves incorporacions. En aquest sentit, va assegurar que “l’equip és un punt més competitiu que l’any passat”. Tot i això, va reconèixer que “s’ha fet autocrítica” i no descarta que hi pugui haver canvis pel que fa a la direcció de l’àrea esportiva: “He demanat a Pep Segura que faci un informe i, quan estigui fet, l’analitzarem i ens n’ocuparem. Ja hi haurà temps per prendre mesures, si les hem de prendre.” Sí que va deixar clar que s’ha seguit “la planificació esportiva feta per Robert Fernández”, a més d’afegir-hi que “Segura només s’ha dedicat a fer-ne la coordinació”.

Encara en clau de mercat de fitxatges, i en concret a l’hora de parlar de la marxa de Neymar Junior, Bartomeu va afirmar que un dels errors comesos va ser “refiar-se de les converses amb el seu pare”. També va lamentar la inflació del mercat que van ocasionar els més de 222 milions que va pagar el PSG i va parlar de tres solucions que ja s’han adoptat: “Invertir més en futbol base, aconseguir més ingressos i avisar les institucions futbolístiques que s’ha de complir el joc net financer”. Respecte de la relació actual amb el PSG, Bartomeu es va limitar a definir-la com a “institucionalment correcta”.

Pel que fa a dos noms propis que no deixen de ser notícia per les seves renovacions, com són Andrés Iniesta i Leo Messi, el president del Barça va voler tornar a tranquil·litzar els socis. Del manxec, que va qualificar com “un referent per a tothom i especialment per als joves del planter”, va explicar que “la voluntat de les dues parts és continuar”, i va detallar que la intenció del club és fer-li “un contracte indefinit”. De l’argentí, va tornar a insistir que la renovació ja està tancada: “Messi té la renovació signada pel seu pare. Només falta la foto i ja la farem.”

Com sempre ha fet, el president blaugrana va tornar a negar que tingui intenció de dimitir i es va referir precisament als càntics que es van sentir dissabte en el derbi en què es demanava que deixi el càrrec i al vot de censura engegat per Agustí Benedito: “El soci s’ha de manifestar amb llibertat al Camp Nou i em fan pensar en què és el que causa aquests crits de dimissió. He fet autocrítica, però no veig que hi hagi les condicions necessàries perquè es faci una moció.” En aquest sentit, va mostrar la seva satisfacció per la feina feta des de les eleccions, encara que va reconèixer que “tot és millorable”, i va deixar clara “l’ambició per fer un club encara més gran”.

