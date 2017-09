“Aquesta setmana és important, ens juguem 9 punts”

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, ha fet roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Getafe. Aquestes són les seves millors respostes.

EL GETAFE: L’inici dels partits sempre és important. El Getafe defensa bé, és agressiu, no et deixa jugar. És una bona prova per a nosaltres. Ells estan amb energia positiva després de pujar i havent començat bé la lliga.

ROTACIONS: El grup són més dels onze que juguen i durant la temporada els necessitarem a tots. Ara tenim molts partits seguits.

ALEIX VIDAL: Estic content amb ell i el seu rendiment. Va ser titular a Vitòria i ens pot ajudar en dues posicions. És cert que no ha entrat a la llista en els dos últims partits, però sempre ha de quedar algú fora.

REAL MADRID: No m’importa massa el que facin la resta d’equips i menys ara que acaba de començar la lliga. És massa aviat per mirar enrere. Prefereixo fixar-me en el Getafe.

DEMBÉLÉ: Cada vegada està millor. Va ser titular contra la Juventus. Esperem que cada dia ens aporti més coses. Se li ha de donar temps. Jo el veig bé. Està clar que la idea de joc és diferent a la que tenia abans i adaptar-se als seus nous companys.

MOTIVACIÓ: Els equips que juguen sempre a Europa ja està acostumat a canviar de xip i rendir en tots els partits. Sabem que és una setmana important, en la que ens juguem nou punts. Sabem que el rival estarà molt motivat.

LA DEFENSA: Hem de ser un equip que porti el pes del joc, però hem d’estar junts quan no tenim la pilota per no encaixar gols.

MESSI-SUÁREZ: Ja veurem que passa amb ells i les rotacions.

L’ESTIL: L’estil de l’equip respecte la temporada passada és semblant. Aquí es canvia ràpid, després de la gira es jugava molt bé, després de la Supercopa molt malament i ara es torna a jugar bé.

BORDALÁS: Crec que és la primera vegada que s’enfronta al Barça. Voldrà mostrar el seu estil de joc. Durs en defensa i sortir al contraatac.

EUFÒRIA: No sé si hi ha, però nosaltres estàvem tranquils, com ho estàvem quan no sortien les coses. Prefereixo estar alegre.

NEYMAR: Quan marxa un futbolista has de buscar solucions amb el que tens. Hem de ser forts amb els jugadors que tenim. Els punts ens els donaran els jugadors que estan aquí, no els que van marxar.

ONZE IDEAL CHAMPIONS: No m¡’importa l’onze que facin els altres, m’importa l’equip que posaré jo demà.