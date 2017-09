“Aquesta setmana és molt important, de nou punts”

Després de les crítiques i el desànim per l’actuació del Barça en la supercopa contra el Real Madrid, l’equip d’Ernesto Valverde s’ha refet, guanyant els tres partits de lliga que s’han disputat fins ara i també en l’estrena en la lliga de campions contra la Juventus. Els blaugrana busquen la quarta victòria consecutiva en el campionat i l’entrenador sap que no serà fàcil el partit d’aquesta tarda. “El Getafe defensa bé, és agressiu, no et deixa jugar i és bo en les jugades d’estratègia. És una bona prova per a nosaltres. Ells tenen energia positiva després d’haver pujat de categoria i havent començat bé la lliga, fins i tot en el partit que van perdre contra el Sevilla ho van fer bé. Sabem que serà un partit complicat”, deia Valverde, que després del partit de Champions espera que els seus jugadors mantinguin la mateixa motivació. “Els equips que juguen sempre a Europa estan acostumats a canviar de xip i rendir en tots els partits. El rival estarà molt motivat i sabem que és una setmana important, en què ens juguem nou punts. Amb això n’hi ha prou. Sabem que en aquests partits no pots perdre punts, perquè després no pots anar enrere per recuperar-los”, explicava l’entrenador blaugrana, que no va descartar rotacions aquesta tarda després dels partits jugats i tenint en compte el que ha de venir. “El grup són més dels onze que juguen i durant la temporada els necessitarem tots. Ara tenim molts partits seguits. Pot passar de tot. Messi i Suárez? Ja veurem què passa amb ells.”

La bona ratxa de resultats del Barça ha coincidit amb dos empats del Real Madrid que han deixat els blancs a quatre punts dels blaugrana, un avantatge al qual Valverde no dona gaire importància. “M’importa poc el que facin la resta d’equips, i menys ara que acaba de començar la lliga. És massa aviat per mirar enrere. Prefereixo fixar-me en el Getafe”, deia l’entrenador del Barça, que restava també importància al moment de l’equip i recordava tot el que es deia fa unes setmanes: “Aquí es canvia ràpid, després de la gira es jugava molt bé, després de la supercopa molt malament, i ara es torna a jugar bé. Ja estem acostumats a aquests canvis. No sé si hi ha eufòria, però nosaltres estem tranquils, com ho estàvem quan no sortien bé les coses. És cert que prefereixo estar alegre, l’eufòria, que un abisme davant nostre”.

Valverde, que va tornar a insistir en la seva idea de tenir sempre l’equip ben agrupat, assenyalant aquesta manera de jugar com una de les claus de no haver encaixat cap gol en els últims quatre partits, va tenir paraules per algun futbolista en concret, com ara Aleix Vidal, que no ha estat convocat en els últims tres partits, tampoc per jugar avui contra el Getafe: “Estic content amb ell i el seu rendiment. Va ser titular a Vitòria i ens pot ajudar en dues posicions. És cert que no ha entrat en la llista en els dos últims partits, però sempre ha de quedar algú fora. És una pregunta recurrent, quan quedi un altre jugador fora, em preguntareu per ell.”

I també va parlar l’entrenador blaugrana del fitxatge estrella del Barça d’aquesta temporada, Ousmane Dembélé, que poc a poc ha d’anar adaptant-se al joc de l’equip. “Cada vegada està millor. Va tenir uns minuts contra l’Espanyol i va ser titular contra la Juventus. Esperem que cada dia ens aporti més coses. Se li ha de donar temps. Jo el veig bé. Està clar que la idea de joc és diferent de la que tenia abans al Borussia de Dortmund i ha adaptar-se als seus nous companys”, explicava Valverde, que no va voler valorar el fet que la UEFA no hagi inclòs ni Messi ni cap altre futbolista del Barça en l’onze de la jornada després d’haver golejat la Juventus.