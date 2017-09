Benvingut al club dels 100

Amb Ter Stegen, el Barça té un autèntic mur de present, i molt de futur, a la porteria. L’alemany disputarà avui contra el Getafe el partit número 100 amb la samarreta blaugrana, tot just en el millor moment de la seva carrera d’èxit. Amb molt d’esforç i amb una humilitat admirable, la temporada anterior va agafar el relleu de Claudio Bravo com a porter titular del Barça després de la marxa del xilè al City. El porter internacional per Alemanya no ha mostrat cap escletxa en el seu constant rendiment que obrís el debat a la porteria i, a més, s’ha guanyat l’estima dels aficionats.

Aquesta és la quarta temporada de Ter Stegen al club blaugrana, on ho ha guanyat tot a nivell de clubs –set títols–. Però els inicis no van ser gens fàcils per a un porter prometedor però que va arribar a l’entitat amb tan sols 22 anys, per lluitar per un lloc sota els pals amb un ja veterà Bravo. Durant l’any del seu debut, l’alemany va disputar només la Champions –13 partits– i la copa –8 partits–, tot i que va ser una peça clau en la consecució d’aquests dos títols, que es van sumar a la lliga, en la immaculada temporada del triplet de Luis Enrique.

En pocs mesos, però, va passar del cel a l’infern. Ter Stegen va començar la temporada 2015/16 com a titular a la supercopa d’Europa –guanyada pel Barça contra el Sevilla en la pròrroga per 5-4– i a la l’anada de la supercopa d’Espanya. A San Mamés, l’alemany va viure, probablement, la pitjor nit com a blaugrana. El Barça va caure derrotat estrepitosament per 4-0 contra l’Athletic, i Aduriz li va fer un hat-trick que encara no ha oblidat. “És un dels davanters que més mal m’ha fet. És un nou molt perillós”, va confessar. A la tornada, Luis Enrique el va deixar a la banqueta i en aquest cas va donar l’oportunitat a Bravo novament. El partit va finalitzar 1-1 i el títol va volar cap a Bilbao. Un títol que es va escapar a l’anada, i del qual Ter Stegen encara té l’espina clavada.

En la tercera jornada de lliga, l’alemany es va poder refer amb un partit de nivell contra l’Atlético, en què va ser titular per la lesió de Bravo, el qual es va perdre fins a quatre jornades. A més, aquest matx va suposar el seu debut en la competició en el segon any al club blaugrana, en què va continuar sent l’escollit pel tècnic asturià per disputar la Champions i la copa. Amb la consecució de dos nous títols –lliga i copa– va acabar l’última temporada de Ter Stegen com a teòric suplent. Guardiola va fitxar Bravo per al seu City aquell estiu i la porteria del Barça quedava adjudicada per als anys vinents, i sense discussió, al jove alemany.

Amb treball i constància, el porter blaugrana s’ha convertit en un pilar fonamental en l’estructura esportiva del Barça i s’està convertint en el millor relleu de Victor Valdés sota els pals. La seva constant progressió i importància dins l’equip es va veure culminada la darrera temporada, en la qual va disputar un total de 46 partits, sent indiscutible en la lliga i en la Champions i deixant el protagonisme de la copa –únic títol guanyat pel Barça– per a Cillessen.

Aquest any, després de disputar i aixecar la Copa Confederacions amb Alemanya, Ter Stegen ho ha jugat tot –sis partits–, en els quals acumula ja quatre duels sense rebre gols, i buscarà continuar amb la bona ratxa d’imbatibilitat en la lliga per superar el rècord del seu excompany Bravo, tot i que encara queda lluny. La solidesa defensiva demostrada pel conjunt de Valverde en aquest inici és una gran ajuda en aquest repte del porter alemany, que de moment no està tenint gaire feina a la porteria blaugrana. Tan sols el Real Madrid, en dues ocasions en la supercopa d’Espanya, ha estat capaç de superar el mur teutó aquesta temporada.

Al Coliseum Alfonso Pérez, Ter Stegen entrarà en el selecte grup dels jugadors que superen els cent partits amb el Barça. Actualment, és el dotzè porter amb més duels del club, prop de Busquets (126) i Hesp (146), dos jugadors que podria superar enguany si no té lesions i el Barça arriba lluny en totes les competicions. Si fos així, l’alemany accediria al top ten de la llista de porters que més cops han vestit la samarreta blaugrana; una taula que encapçala Victor Valdés, amb 539 partits.

Ter Stegen té contracte fins al 2022 i encara li queda molt camí per recórrer i molts títols que aixecar amb el Barça. Amb ell, el futur de la porteria blaugrana queda en bones mans, i així ho reflecteixen les estadístiques. L’alemany ha encaixat tan sols 95 gols en els 99 partits que ha disputat com a culer. Menys d’un gol concedit per partit. A més, ha aconseguit mantenir la porteria a zero en un total de 40 partits. Uns números a l’abast de ben pocs.