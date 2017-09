Messi, que no descansi

Torna la lliga. Cicle de 9 punts. El Barça, després de sumar el 9 de 9 en les primeres tres jornades del campionat, s’ha marcat l’objectiu de doblar puntuació en els set dies vinents. Avui al migdia visita teòricament assequible al Coliseum Alfonso Pérez i el dissabte que ve, desplaçament inèdit, almenys a primera divisió, a Montilivi, dos dels estadis nouvinguts a la categoria. I entremig, jornada entre setmana contra l’Eibar, dimarts a les deu de la nit, en un partit en què l’atenció dels culers tornarà a estar novament dividida entre la pilota i les paperetes. Un ull a la gespa i l’altre a les carpes a favor del vot de censura habilitades a l’estadi per tercer partit consecutiu al Camp Nou. Una estampa ja clàssica d’aquest mes de setembre.

Avui sí, únicament futbol. El Barça de Valverde, un dels dos únics equips que encara no s’ha deixat cap punt en aquest inici de lliga, juntament amb la Real d’Eusebio –rep demà el Madrid a Anoeta (20.45 h)–, visita Getafe amb l’autoestima alta després de la golejada del dimarts passat a casa contra la Juve i les bones sensacions que va tornar a deixar l’equip. Serà el partit número 100 per a Ter Stegen amb la samarreta del Barça i serà una nova ocasió per tornar a veure en acció Leo Messi. Només això ja justifica anar avui al Coliseum, un dels estadis habitualment més maltractats per l’afició madrilenya en clau d’aforament i fidelitat al seu equip. Avui sí que s’hi spera una bona entrada. Arriba el líder i arriba Messi. I ho fa en un moment dolç. Que li ho preguntin a Buffon. Mai havia marcat abans a l’emblemàtic porter italià, però ni tan sols un símbol com ell ha resistit al talent del millor del món. Vicente Guaita ja fa temps que va sucumbir. Cinc gols ha marcat Messi al porter de Torrent en la lliga, dos en l’etapa al València i tres ja com a porter del Getafe. Guaita ha tastat la voracitat de Messi i la voracitat d’aquest Barça. Ni més ni menys que 12 gols ha encaixat el porter valencià en els seus dos últims cara a cara contra el Barça (dos 6-0 seguits). Clau en l’última victòria a Butarque –va parar un penal a Guerrero contra el Leganés (1-2)–, Guaita tindrà feina avui contra el Barça.

Messi, autor de 8 gols des d’inici de temporada, tornarà a liderar un Barça que podria presentar avui certes novetats. Valverde ha estat reticent a fer massa moviments fins ara –no ho va fer ni tan sols després de l’aturada per seleccions, i això que hi ha hagut jornada de Champions també entre mig–, però la densa agenda d’aquesta setmana convida a moure fitxa. O avui o contra l’Eibar. Messi jugarà segur. També Luis Suárez. Les principals novetats podrien aparèixer al mig del camp o en línia defensiva. Mascherano podria ser el recanvi d’Umtiti, que ha jugat fins ara tots els minuts, i també Roberto podria ser l’alternativa de Semedo a la banda. Canvis també s’intueixen al mig. Rakitic i Andrés Iniesta, fixos també fins ara per Valverde, podrien tenir també descans, i homes com ara Paulinho, André Gomes o Denis entrarien en escena.

L’equip va volar ahir al vespre ja cap a Madrid i ho va fer sense la presència de Paco Alcácer, ni Aleix Vidal, ni Digne ni Vermaelen, que s’han quedat a Barcelona per decisió tècnica. També els lesionats Arda i Rafinha. Entre les absències torna a sorprendre la d’Aleix Vidal, fora de la llista per tercer partit consecutiu. El Barça arriba a Madrid invicte i sense haver encaixat cap gol en aquesta lliga. Dos només n’ha rebut aquest Getafe de Bordalás, que de moment està deixant sensacions positives. Va ser capaç ja d’empatar en la jornada inaugural a San Mamés, va provocar problemes al Sevilla de Berizzo i va guanyar a Butarque. Bordalás podrà presentar, a més, el seu onze de gala. Fayçal Fajr, Amath Ndiaye, Gaku Shibasaki i el veterà Jorge Molina (35) són alguns dels noms propis d’aquest Getafe.

En lliga, per cert, el Barça només ha perdut dues vegades a Getafe. Una el 2007, amb Rijkaard, i l’altra, l’any 2011, amb Pep Guardiola.