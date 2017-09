“Ens reforça, perquè el partit era molt difícil”

El Barça continua comptant tots els partits de lliga per victòries; ahir a Getafe, després de remuntar un 1-0 advers en un duel que durant moltes fases va semblar que els blaugrana no podrien aixecar. Però ho van fer amb gols de Denis Suárez i Paulinho, dos jugadors que van entrar com a revulsius. Un fet destacable que demostra que el Barça té una plantilla important en què tots els jugadors seran necessaris per acomplir els reptes que té l’equip aquesta temporada. “En l’aspecte personal és important perquè els referma. Sabem que tenim una plantilla àmplia i jugadors que ens poden ajudar. La temporada és llarga, avui hem tingut una lesió i tots ajudarem. Els que han entrat tenen gol i arribada. Són tres punts en un camp complicat, no només per a nosaltres, també per al Sevilla fa unes jornades i ho serà per als altres”, va afirmar Valverde.

El tècnic blaugrana estava molt satisfet pels tres punts i per com s’havien aconseguit. “Ens reforça, sobretot perquè el partit estava molt coll amunt. Era molt difícil. Ha tingut molt mèrit perseverar i capgirar-ho. Hem tingut capacitat de reacció.” Valverde va reconèixer que els va costar molt generar ocasions de gol pel bon plantejament del Getafe. “Ens costava fer perill perquè ells es tancaven i ens pressionaven bé, amb agressivitat. Ens costava molt arribar, no jugàvem gaire ràpid i el camp, molt sec, no hi ajudava, la pilota no rodava. Hem insistit a trencar línies amb desmarcades i més profunditat. Topàvem contra un mur però al final l’hem pogut superar”, va assenyalar.

Sobre la lesió de Dembélé, va admetre que era una pena perquè estava entrant en l’equip i ara haurà de fer repòs.